Tibi, Talocha, Lula, Ben-Hur, Tanta, Vítor Oliveira, Dane, Cacioli, Borges, Menad e Jacques. E ainda faltam figuras de eleição na história do Famalicão

É um rascunho, tão-só isso. Daí a palavra "um" em vez de "o". Quando se faz um 11 ideal, há sempre prós e contras, figuras injustamente esquecidas e outras titulares por culpa de um golo ou de um momento. O meu exercício baseia-se pura e simplesmente em memórias.



Vai daí, Tibi à baliza. O vai buscar Tibi martela-me a cabeça desde pequeno. Se há melhores? Provável. E então? Tibi é uma figura por si só. Na defesa, Talocha, Lula, Ben-Hur e Tanta. No meio, como capitão, o lendário Vítor Oliveira. Ainda hoje, Paneira se lembra dessa equipa de 1977/78 que sobe à 1ª. "Passou muita boa gente a ferro, com muitas goleadas. Era o tempo em que os adeptos da fúria azul iam em massa ver os jogos em São João da Madeira."



Dessa equipa, ainda saco Jacques (futuro melhor marcador da 1ª divisão pelo FC Porto) e Borges (o bigode mais mítico de sempre). Faltam três. Ei-los: Dane, Menad e Cacioli.



A respeito deste último, craque da careca aos pés, um pormenor curioso, dito pelo próprio: "Poucos sabem, mas ganhava o equivalente a 525 euros num plantel com jogadores a chegar quase aos 5 mil euros." Como treinador, Abel Braga. Ou José Carlos, o Magriço. Ou José Romão. Lá está, é "um" 11 ideal.