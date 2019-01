As meias-finais da Taça da Liga têm finalmente o prazer de apresentar as quatro melhores equipas do País, com Benfica-FC Porto e Sp. Braga-Sporting. Quando é que isso acontece, por exemplo, num Mundial? Em 1970, no México, com Brasil (2) -Uruguai (2) mais RFA (1)-Itália (2). Feitas as contas, sete títulos de campeão do mundo em oito edições. Nunca visto, jamais repetido.Na UEFA, se há improbabilidades futebolísticas inacreditáveis, uma delas é a ausência de uma final europeia entre Barcelona e Real Madrid. Em 2015, o sonho até ganha asas durante meia hora, só que Morata (Juventus) anula o 1-0 de Ronaldo e, cabuuuum, o Bernabéu vai abaixo. Na outra meia-final, o Barça cumpre frente ao Bayern com três golos de Neymar e dois de Messi. Ao todo, os semifinalistas somam 21 títulos da Taça/Liga dos Campeões. É dose. Nunca visto, jamais repetido.E na Taça de Portugal? É preciso recuar quase 60 anos para ver os quatro primeiros classificados da 1ª divisão nas meias-finais: Sporting-Benfica (3-0 em Alvalade, 0 -0 na Luz) e FC Porto-Belenenses (1-3 nas Antas, 1-0 no Restelo), em 1960. Na final do Jamor, decide um golo de Matateu para garantir a primeira presença europeia do Belenenses...