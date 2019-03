O CDUL é então treinado pelo lendário ruço (Artur Correia) e ganha a II Divisão da Distrital de Lisboa. Passam-se anos, nunca mais vejo o senhor Teixeira. Até 2015. Estou ao telefone no meio da rua, de um lado para o outro. À enésima revienga, o senhor Teixeira está à minha frente. Com aquele ar de sempre: sério, a brincar. Fala-me do CIF. "Aquilo é futebol à antiga, do melhor que há." Tropeçamos um no outro umas quantas vezes ali na Rua dos Açores, Arco do Cego etc. e tal.



Ele insiste. "Tens de ir, vai lá." Quando finalmente vou, já é tarde. Numa manhã de tristeza profunda, é o adeus ao senhor Teixeira. Sócio 26 do CIF e treinador do CDUL, pentacampeão em título. Craque do CIF. Ídolo do meu coração.

O senhor Teixeira, que personagem. Conheci-o ainda no século passado. Lembro-me bem de tudo, menos do ano. Diria 1996, 1997. Trabalho no jornal Record e "estudo" na UAL. Ao fim de semana, nem uma coisa nem outra. Passo os domingos a acompanhar o CDUL por essa Lisboa fora, em pelados encostados a casas ou relvados mal amanhados no meio do nada.Faço-me acompanhar sempre por um cota. Ou é o senhor Teixeira, pai do meu grande amigo Nuno, ou é o senhor Cândido, pai de outro amigo XXL (Rui Pedro Rocha). Fosse quem fosse, é regabofe pela certa. Aquilo é uma tarde com os marretas, só rir.