Pedroto mais Jesus

Liverpool-Tottenham é a final improvável da Liga dos Campeões 2018/19. Duas equipas inglesas, ambas sem qualquer título de campeão nacional no século XXI - o último do Liverpool é de 1990, o do Tottenham é de 1961. Adiante, o espaço é curto para considerações técnico-táticas sobre varrer as porcarias da UEFA.Na história dos 63 anos de competições europeias, só há dois treinadores portugueses com vitórias sobre Liverpool e Tottenham. O primeiro é José Maria Pedroto, ao serviço do Vitória de Setúbal: 1-0 ao Liverpool em 1969, golo de Tomé, e 2-1 ao Tottenham em 1973, golos de Câmpora (um uruguaio cheio de pinta contratado ao Barreirense) e Torres (esse mesmo, o bom gigante). Nesses tempos, joga-se à bola como gente grande no Bonfim e as noites europeias são um must. Nesses dois 11, os quatro repetentes chamam-se Conceição, Carlos Cardoso, José Maria e o famoso JJ. Jacinto João, de seu nome.O outro jota-jota é Jorge Jesus, também ele autor da proeza de vencer os finalistas europeus 2018/19 por uma equipa portuguesa. No caso, o Benfica: 2-1 ao Liverpool em 2010, bis de Cardozo, e 3-1 ao Tottenham em 2013, bis de Luisão. A par do capitão, só Rúben Amorim e Cardozo repetem presença nos dois jogos separados por quatro anos. Aos dois heróis, tchim-tchim.