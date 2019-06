Lar, doce lar

Portugal ultrapassa a Austrália com pontapé do meio da rua de Rui Costa (1-0). Na final, vs. Brasil, zero golos em 120 minutos. Nos penáltis, Brassard cumpre o seu papel e Rui Costa (sempre ele) decide a nosso favor. Já estamos no século XXI, mais precisamente em 2003. É o Euro sub-17.



Portugal elimina a Inglaterra nos penáltis e depois despacha a Espanha, em Viseu, por 2-1, graças a um bis de Márcio Sousa, então uma relíquia do Porto. No ano seguinte, é o Euro 2004 e o tal cabeceamento de Charisteas, baaaaaah.

Em 2006, Portugal organiza o último evento. É o Euro sub-21, ganho pela Holanda no Bessa (3-0 à Ucrânia). Portugal, esse, nem passa da fase de grupos. Agora é o tira-teimas.

A Liga das Nações está no ar. No próximo domingo, dia 9, há terceiro e quarto lugar em Guimarães mais final no Dragão. É a sexta competição em Portugal. Nas primeiras cinco, Portugal marca presença na final. Na última, é a Holanda. Jackpot. Vamos por partes.A primeira prova de sempre em Portugal é em 1961, o Euro sub-18. Treinada por um jovem Pedroto, a seleção nacional passa o grupo e chega à meia-final. Dá 4-1 à Espanha e segue-se a Polónia. O avançado possante Serafim marca quatro golos, 4-0. Avançam-se 30 anos, já estamos em 1991. É o Mundial sub-20.