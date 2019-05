Corações ao alto, joga-se a final da Taça de Portugal no Jamor, o palco por excelência para fechar a época desde 1946 (Sporting 4 Atlético 2). Frente a frente, o campeão de inverno e o vencedor da Supertaça. O FC Porto tem vantagem na estatística (leia-se confronto direto), com 0-0 em Alvalade e 2-1 no Dragão. O Sporting leva vantagem na razão, com a vitória nos penáltis frente ao FC Porto na Taça da Liga.O FC Porto volta a ganhar vantagem graças à história: na única final da Taça a 25 de maio, vence-a precisamente ao Sporting, em 2000. É a finalíssima, na altura. Resolvem Deco (livre direto, com Schmeichel desenquadrado, muito parecido com o 1-0 de Basler na final da Liga dos Campeões no ano anterior) e Clayton (remate de ângulo impossível com ajuda de Schmeichel).O Sporting recupera da desvantagem: na única final da Taça de Portugal contra o FC Porto a um sábado, em 1978. É a (outra) finalíssima. Golos de Vítor Gomes, Manuel Fernandes e Seninho, todos na segunda parte. Acaba 2-1. No dia seguinte, a Argentina sagra-se campeã mundial na final dos papelinhos. Mais um prolongamento, 3-1 à Holanda. Para desempatar, de que nacionalidade é o último treinador estrangeiro a levantar a Taça de Portugal? Holandês (Co Adriaanse, FC Porto). W