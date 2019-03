Explica o Bebeto, é melhor. "Com os Camarões fiz o 3-0 e procurei o Leonardo para celebrar o nascimento de Lucas, o primeiro filho dele. Com os EUA, o nosso golo saiu numa jogada em que o Romário arrancou do meio-campo, deu-me a bola e eu atirei cruzado, apesar da marcação do Lalas. Aí, festejei com o Romário porque ele foi o cara que desembrulhou aquele empate."



E continua: "Com a Holanda é que foi o golo para o Mattheus. Ele tinha nascido dois dias antes e esse golo foi o 2-0. Mal a bola entrou, fui a correr para a linha lateral a balançar os braços. Sabia que toda a minha família estava a ver pela TV e tinha prometido marcar para fazer aquilo pelo Mattheus."

Ponto prévio: o melhor festejo de sempre é o de Brian Laudrup no Dinamarca-Brasil do Mundial 98. À corrida gloriosa segue-se a pose artística como se estivesse deitado no divã, com as pernas esticadas, o braço apoiado no chão e a mão a segurar a cabeça. Classe.Posto isto, avancemos para o golo "nana neném". Hein? Isso mesmo. Recuemos quatro anos, Mundial 94. O Brasil é campeão, com três golos de Bebeto. Em cada um deles, o célebre festejo do embalo. Mas então não é só um? Nana, nem pensar. Os três golos levam embalo.