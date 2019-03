É um dia corrido. Às 15 horas, Casa Pia-Farense ali no Rei dos Leitões. Às 18h, Estoril-Sporting ali na bancada maldita, a tal do abana mas não cai duas semanas antes, vs. FC Porto. O Sporting, invicto com 15 vitórias e cinco empates, está a dois pontos do líder FC Porto. O Estoril deixa o último lugar na jornada anterior, por troca com o Aves, graças a um 3-0 ao Tondela.Na bancada problemática, atrás da baliza de Renan, ainda no Estoril, a primeira parte é um espantoso hino ao futebol defensivo sem medos e em constante construção. É incrível como o Sporting não consegue roubar a bola a nenhum defesa (Kyriakou, Dankler, Halliche e Ailton), guarda-redes incluído. Renan entretém-se até dentro da pequena área e parece o Beckenbauer a distribuir jogo com segurança inaudita.Doumbia (na ausência de Bas Dost), Bruno César e Acuña esgravatam-se todos, fazem 30 por uma linha e nada de nada. Tiquetaque, o Estoril é rei e senhor. O dono da bola. Lá atrás, e lá à frente. Com dois golos em três minutos, de Kyriakou e Ewandro, 2-0 antes do intervalo. É a primeira derrota do Sporting na I Divisão em 2017/18, imposta por Ivo Vieira, um treinador madeirense com queda para fazer bonito. Com estilo e, agora sim, resultados à maneira.