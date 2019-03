O cantinho

O golo de Morais, na finalíssima da Taça das Taças de 1964, contra o MTK Budapeste, foi imortalizado em disco com o título O golo de Morais que não esquece mais*

A terra estremeceu

E verde se tornou

O sonho aconteceu

Um golo só bastou



Um golo do Morais

Que não esquece mais



Vivó Sporting!

Gritou a multidão em ovação

Que teve a raça pra ganhar

A grande taça



Onze leões com um querer

De um só leão

Com mil razões para vencer

Do coração



Vivó Sporting!

Que até contra o azar lutou

Com fé

E à portuguesa pôs na luta

Mais grandeza



Assim falou de Portugal

Às multidões

Assim ganhou

Essa final de campeões



*música interpretada por Margarida Amaral e popularizada por Maria José Valério, com base no relato do jogo de Artur Agostinho, então na Emissora Nacional.