Leonardo e o GALO

ePaper ou encontre-o nas bancas a 10 de julho de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 10 de julho de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O top 3 das frases mais inesquecíveis de um homem especial pela maneira tranquila de estar e também pela carreira meteórica.Por mais tempo que passe, nunca me esquecerei da passagem de Leonardo Jardim por Braga, durante a época 2011/12. Pelo impacto desportivo, com o terceiro lugar. E, sobretudo, pela franqueza nas palavras durante as conferências de imprensa.