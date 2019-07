Como não há bela sem senão, Ana Paula erra em jogos grandes, com dois golos anulados (um bem e outro mal, ambos milimétricos) ao Botafogo vs. Figueirense, na meia-final da Taça do Brasil. Essas decisões ditam a eliminação do Botafogo, cuja queixa à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desclassifica a árbitra.



Chega então o convite da revista Playboy e as fotos aparecem todas em fora de jogo (por largos centímetros). A FIFA retira-lhe as insígnias de árbitra internacional e ainda é suspensa pela CBF por 45 dias. Volta a apitar na 2ª divisão paulista e até um Estoril-Noroeste em 2010, mas nunca mais é a mesma.

Fiscal de linha desde 1998, Ana Paula Oliveira é a mulher mais revolucionária no mundo masculino do futebol. Estreia-se como árbitra no Paulistão 2001. A sua beleza dá que falar e até une adeptos de dois rivais históricos durante o Gre-Nal (Grémio-Internacional), que entoam, juntos e ao vivo, no Olímpico de Porto Alegre: "Aninha, cadê você? Eu vim aqui só para te ver."As suas qualidades (técnicas, está bom de ver) fazem-na apitar as finais do Paulistão 2003 (São Paulo-Corinthians), 2004 (São Caetano-Paulista) e 2007 (São Caetano-Santos) mais a da Taça do Brasil 2006 (Flamengo-Vasco), além dos quartos de final dos Jogos Olímpicos 2004 (EUA-Japão).