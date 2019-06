Queiroz vezes três

Como se isso fosse pouco, a edição 2019 conta com o primeiro representante português. Carlos Queiroz, de seu nome. O homem é um globetrotter como poucos e, em menos de 365 dias, joga o Mundial pelo Irão, a Taça da Ásia pelo Irão e a Copa América pela Colômbia.



Na conferência de imprensa para divulgação dos 23 convocados, o murro na mesa ao otimismo galopante federativo e popular de uma seleção pouco dada a ganhar. "É tempo de trabalhar, não é tempo para festas. Deixemo-nos da tontería do triunfalismo." No grupo com Argentina, Paraguai e Qatar, começa a enésima vida de Queiroz.

Começa a Copa América. Para início de conversa, é a competição de seleções mais antiga do planeta. Desde 1916. Ou seja, 14 anos antes do primeiro Mundial e 44 antes do primeiro Europeu. É dose. Só para se entender a dificuldade do torneio, Maradona e Pelé nunca o ganham. Nem Messi, vá.É uma delícia, o hino ao improviso. O maior campeão é o Uruguai, com 16. Segue-se a Argentina, com 14. Pormenor incrível: os argentinos não picam o ponto desde 1993, com a dupla de avançados formada por Acosta (esse mesmo) e Batistuta. Em terceiro lugar, o Brasil. Oito títulos, metade do Uruguai. Uauuuuu. Dos 10 países sul -americanos, só Equador e Venezuela primam pela ausência da lista dos vencedores. É obra.