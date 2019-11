Mais crónicas de Rui Miguel Tovar

Hat trick de Mourinho 09-11-2019 Dia de Taça de Portugal, 17-0 do Belenenses aos açorianos do Vila Franca.

Portugal, que figura 02-11-2019 Com o arranque do Mundial sub-17 no Brasil, é tempo de recordar um episódio bizarro vs. Camarões (de 5-0 para 5-5)

O caso Alverca 26-10-2019 A queixa infundada lembra o autogolo de 2012, a propósito do adiamento do jogo europeu vs. Videoton e a proximidade do dérbi na Luz.

A estreia em feminino 19-10-2019 A propósito do 38º aniversário do batismo da seleção portuguesa, em Le Mans, com sete boavisteiras no 11

Alvalade, por fim 12-10-2019 Primeiro jogo no estádio do Sporting desde o golo de Éder na final do Euro 2016

O hat-trick perfeito 05-10-2019 A propósito do regresso de Sérgio Conceição a Roterdão por ocasião do Feyenoord-FC Porto para a Liga Europa.

O centenário do Belenenses 28-09-2019 No parabéns a você ao Belenenses, a alegria daquela tarde do título de campeão nacional a 26 de maio de 1946.

Volante, o intruso 21-09-2019 Dica para Jesus: só um treinador estrangeiro é campeão brasileiro, há já 60 anos

Primeiro contra último 14-09-2019 Famalicão muito à frente, Paços de Ferreira no carro-vassoura: é também o jogo entre as duas equipas recém-promovidas da 2ª divisão

Santos em Belgrado 07-09-2019 Incrível e verídico, o Sérvia-Portugal, no próximo sábado, dia 7, reúne os treinadores de um Partizan-FC Porto, em setembro de 2000.

Marega, o MVP 31-08-2019 O clássico Benfica-FC Porto mexe com os comentadores mexicanos da ESPN, em delírio com a invencibilidade do Famalicão

FC Porto é rei 24-08-2019 Nos clássicos da nova Luz, o FC Porto manda, com seis vitórias, seis empates, quatro derrotas e 16-15 em golos.

O n.º 2 do ranking 17-08-2019 Sá Pinto, o tenista federado no Estrela e Vigorosa Sport.

Liga e desliga 10-08-2019 Vergonha alheia, o calendário da 1ª divisão ainda só com horários para a jornada de abertura.

Supertaça oficiosa 03-08-2019 Antes do estatuto oficial da Supertaça, estabelecido pela FPF em 1981, há anos em que o campeão e o vencedor da Taça de Portugal se encontram.