Peyroteo e Eusébio

O título é especial, capta-nos a atenção: "Nota inédita na equipa nacional." Escrito em duas linhas a uma coluna, juntamente com outros acontecimentos desportivos, o artigo do Diário de Lisboa fala sobre a proximidade do jogo com o Luxemburgo, a contar para a qualificação do Mundial 62.Ei-lo: "Pela primeira vez na história do futebol português, um selecionador convidou os representantes da imprensa para lhes dar a conhecer a constituição da equipa, com o Luxemburgo, no domingo. O facto, absolutamente inédito, aconteceu ontem e foi seu autor Fernando Peyroteo. Os jornalistas ouviram com bastante agrado as explicações sobre a escolha dos jogadores e isso, como é óbvio, só contribuiu para sugerir a ideia de que os problemas da seleção nacional pertencem um pouco a todos aqueles que se interessam pelo futebol.O 11 é o seguinte: Costa Pereira (Benfica); Lino (Sporting) e Hilário (Sporting); Pérides (Sporting), Morato (Sporting) e Lúcio (Sporting); José Augusto (Benfica), Eusébio (Benfica), Águas (Benfica), Coluna (Benfica) e Cavém (Benfica). A seleção parte para o Luxemburgo no próximo dia 6." O Luxemburgo, atento, interioriza o 11 e ganha espantosamente por 4-2.