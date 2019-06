Académica, obviamente

Ninguém quer saber dessa dupla negação, o movimento está no ar. Através de cartazes com dizeres bem significativos, como "menos espingardas, menos quartéis, menos repressão".



Ganha o Benfica, com golo de cabeça de Eusébio no prolongamento (2-1). No final, os jogadores trocam todos de camisolas e posam juntos. Segue-se a volta de honra, com o capitão académico Vítor Campos, vestido à Benfica, a levar a taça. É o futebol total, isso sim.



Estamos em 1969, ano mágico de Neil Armstrong. E então? Entre a Lua e o Jamor, preferiria ser o Vítor Campos. Ou qualquer um dos jogadores da Académica dessa final.

A final da Taça de Portugal mais épica de sempre faz 50 anos. Domingo, 22 de junho de 1969. Académica e Benfica entram no relvado ao mesmo tempo, lado a lado. Agora é normal, na altura foi revolucionário. Em clima de contestação aberta, os adeptos/estudantes invadem Lisboa para expandir o seu protesto contra o regime vigente.José Hermano Saraiva, ministro da Educação, escreve ao chefe de Estado e aconselha-o a evitar o estádio do Jamor. Meu dito, meu feito. Américo Tomás falha o evento e nem autoriza a transmissão em direto pela RTP.