A estreia em feminino

Tudo ao contrário. No futebol masculino, nascem primeiro Benfica (1904) e Sporting (1906), só depois a seleção (1921). No feminino, o primeiro dérbi está marcado para este sábado e a seleção já leva 38 anos de existência, quase, quase 39. A estreia internacional dá-se no célebre sábado 24 de outubro de 1981, em Le Mans. Pormenor de bastante importância: França tem 20 mil praticantes, Portugal só tem 400. Elas, as francesas, querem jogar com uma bola mais leve e pequena que o habitual.Nós, as portuguesas, só vamos a jogo com uma bola igual à dos homens. Ganhamos o braço de ferro e empatamos 0-0. A melhor oportunidade é de Isabel Santos, a passe de Sílvia Pinheiro. A guarda-redes Sandrine Colombier faz a defesa da tarde, clap clap clap, aplausos. O 11 histórico reúne sete boavisteiras, então campeã nacional em título.Ei-lo: Alice (Boavista); Paula Freitas (Boavista), Tato (Leixões), Eva (Coelima) e São (Boavista); Tisa (Coelima), Fátima Azevedo (Boavista) (cap.) e Alfredina (Leixões); Paula Leça (Boavista), Isabel Santos (Boavista) e Sílvia Pinheiro (Boavista). No banco, Gena (Foz), Emília Coelho (Coelima), Olívia (Coelima), Albertina (Boavista) e Cidália (Coelima). O treinador é José Pacheco.