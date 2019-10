O caso Alverca

ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.

Eliminado da Taça em Alverca sem honra nem glória, o SCP apresenta queixa ao CD da FPF. Que seca de texto, todo institucional e cheio de siglas. Adiante, prometo acabar com isso das siglas. O SCP (ups). O Sporting alega utilização indevida do brasileiro Luan, autor do 2-0 final, à razão de uma expulsão no jogo anterior do Alverca, em Loures, para o Campeonato de Portugal.Acontece que os regulamentos dão razão ao Alverca, porque Luan tem de cumprir castigo na prova em questão, independentemente da existência de um jogo da Taça pelo meio. Ora bem, este autogolo sportinguista faz-me lembrar um outro de 2012, aquando do adiamento por 24 horas do jogo vs. Videoton, culpa da chuva e do relvado impraticável.A UEFA reagenda o compromisso para sexta-feira e o Sporting sai logo com um comunicado. "O Sporting acata a decisão da UEFA. Mas anuncia desde já que, no cumprimento dos regulamentos internacionais, não aceita que a disputa do jogo com o Benfica, a contar para a Liga, previamente marcado para segunda-feira, 10 de dezembro, às 20h15, se realize na data e hora prevista."O Sporting apoia-se na regra das 72 horas. Ora bem (parte 2), o intervalo de 72 horas só está previsto para jogos fora do território nacional (art.º 23º, n.º 7º alínea d). Quem, quem é que comete tantos erros de palmatória?