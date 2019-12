ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de dezembro de 2019.

Em rigoroso exclusivo, estou em condições de divulgar os pontos mais escaldantes da acusação do Ministério Público no âmbito da Operação Visconde, que investiga os relacionamentos de cumplicidade parapsicológica entre dezenas de figuras públicas e agentes políticos que frequentaram os restaurantes O Manjar dos Amigos e Adega da Mamã Adelaide em 2015/2019. Nas escutas que constam do processo fazem-se referências a 794 cofres-fortes, baús, armários falsos e fundos de colchões de arguidos sujeitos a provável inquirição em 2020 (o mais tardar em 2032). Das quase oito centenas de cofres e porquinhos-mealheiros investigados, destaca-se o conteúdo dos seguintes:– DVD do filme O Discurso do Rei, de Tom Hooper; poster de Rosa Parks debruado a castanha de caju; um boneco de vudu com três agulhas de croché espetadas no baixo ventre de Rui Tavares; um GNR em frasco de formol.– Duas cadernetas caducadas de Tickets-Restaurante; CD Espiritual de Pedro Abrunhosa; alvo de dardos com o rosto de Luís Montenegro (pré-transplante capilar); quatro exemplares do best-seller kosovar Como se Desfazer de Um Jornalista Sem Ser Apanhado.– Duas caixas de Ben-u-ron; um pedido já assinado de refiliação no Bloco de Esquerda.– Um vale black friday da Rádio Popular no valor de 150 euros; 26 exemplares do romance Montenegro (Chiado Editora) de André Ventura; diploma do Programa Especial para Executivos do Institut Européen d’Administration des Affaires de Fontainebleau, França, com classificação final de 11 valores.– 200 fotocópias de um recorte do jornal Gazeta do Redondo no qual, a propósito do romance de Ventura A Última Madrugada do Islão (Chiado Editora), o autor é rotulado de Salman Rushdie português; 1ª versão da tese de doutoramento de 2013 na Universidade de Cork, dedicada aos "heróis da liberdade George W. Bush, Tony Blair e Durão Barroso"; 1.800 acções da Benfica SAD envoltas em cinta escrita à mão "VENDER"; CD com a banda sonora de O Tempo dos Ciganos de Emir Kusturica.– Diploma emoldurado de estágio de três dias na Goldman Sachs; estatueta de Milton Friedman em ouro branco; lenço em seda Hermés; anel de mindinho com rubi.A China de 2019 é um vermelhíssimo espelho refletor do pensamento de Nietzsche em Assim Falou Zaratustra: a espécie humana é, na sua essência, omnívora. Ou nas palavras de Peter Thiel, co-fundador da Paypal e admirador do filósofo prussiano, "deixei de acreditar que a liberdade e a democracia são compatíveis". Já os jovense os defensores dos direitos da minoria uigure de Xinjiang continuam a acreditar nessa compatibilidade. A coragem que ambos têm revelado é o oposto do servilismo económico e da mais básica realpolitik dos dois últimos governos portugueses.Talvez já fosse razoável abrandar nas avaliações laudatórias ao prato de linguíni requentado que é The Irishman de. Homenagem cinematográfica ao microondas, são três horas e meia de almanaque em segunda mão da obra do autor, sem o fôlego, o pathos e a energia electrizante que o caracterizam. Sobram os 30 minutos finais, de uma melancolia funerária, sem concessões, pelo duro Inverno dos gangsters, com manchas de doença na neve e a sombra do arrependimento. O resto – a ópera bufa, os tiroteios – não entra sequer no top 10 do italo-americano. Será que quem morre de amores por The Irishman ainda se recorda de Taxi Driver e de O Touro Enraivecido?Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico