Como imperfeitos canalhas que somos, vivemos obcecados pela simetria. Mas essa ideia fixa não é da nossa inteira responsabilidade: a simetria é a marca de água da ciência e a assinatura divina do Universo. Serve para os laboratórios e para as igrejas. Todos os deuses buscam o equilíbrio, e a Matemática é a linguagem da vida e do Cosmos. A perfeição distingue o sobre-humano. A álgebra traduz a verdade através de equações reveladoras da simetria. Ela está na Natureza, no corpo de milhões de espécies, nas leis da Física, e na arte. Os neurobiólogos, após dezenas de anos a estudarem-nos e a ligar-nos transmissores eléctricos ao cérebro, concluíram que a simetria é um apelo inato e inconsciente da condição humana. Um sinónimo de beleza para ambos os sexos e de todos os apetites. Quanto mais simétrico é um rosto, mais nos sentimos atraídos por ele.Porém, a ciência e a religião deixam de fora a nossa irreprimível tendência para o erro, o apelo glorioso do sincretismo. Porque é a Mona Lisa de Da Vinci – semideus cuja morte anatómica cumpre este ano cinco séculos – a mais popular das obras de arte da história do Ocidente? Porque o seu sorriso desafia o equilíbrio, contesta a igualdade. Rompe a simetria. O nariz empinado, de sublime imperfeição, de Sean Young em Blade Runner humaniza a andróide que sabemos ela ser. Diane Lane (Estradas de Fogo, Os Marginais, Rumble Fish) foi um ícone adolescente da geração X, mas o seu apelo não era o corpo perfeito, a mistura de inocência e cama, uma acre doçura.Era a cicatriz no sobrolho direito, sugerindo tudo o que ela sabia e nos podia ensinar antes dos 19 anos. As marcas no rosto e nos lábios de Bogart, ou a fraca altura, não diminuem o seu magnetismo. Aumentam-no. Aspiramos à completude, mas é a ausência de simetria que nos agarra. O inacabado, o falhanço. A Emma Bovary de Flaubert. O Lord Jim de Conrad. São as falhas, as imprecisões, as escarpas que definem o estreito desfiladeiro do nosso amor.A já célebredo italiano Maurizio Cattelan é uma nova demonstração do estado simiesco a que chegou a arte no hipermodernismo – longe vão os tempos do urinol de Marcel Duchamp, esse golpe irónico de génio em época revolucionária. 112 anos depois, a sanita de oiro de Cattelan, roubada de um palácio britânico e intitulada America, já cheirava mal. Mas o fragmento comestível da instalação Comediante tem o sarcasmo nulo de um WC: depois de uma das primeiras ter sido vendida por 135 mil euros a um coleccionador, a mais recente banana colada com fita adesiva a uma parede na Art Basel de Miami foi devorada por outro artista, David Datuna, que chamou à ingestão "uma performance". Seguiu-se uma chuva de selfies com a enésima banana entretanto exposta. No mercado da arte contemporânea, onde a máxima do liberalismo económico (o valor de algo é ditado pela oferta do mercado a cada momento) atinge o paroxismo, continuamos a ser comidos por parvos.A 5 de Janeiro chega mais uma edição dos Globos de Ouro, a mais descontraída, iconoclasta e alcoolizada cerimónia de prémios da indústria audiovisual. Nesta 5.ª emissão apresentada pelo sulfúrico– o facto de Gervais já ter sido convidado por cinco vezes para MC, após insultar dois terços dos convidados, confirma a singularidade do evento –, as nomeações, tornadas públicas esta 2.ª feira, oficializam duas mudanças: o streaming tornou-se o principal veículo de estreia das mais importantes longas-metragens de ficção do ano, substituindo as salas de cinema (dos cinco candidatos a melhor filme dramático, três são da Netflix e não tiveram estreia comercial que se visse: o notável Marriage Story, The Irishman e The Two Popes); contradizendo as esperanças do início dos anos 90, o cinema independente ver-se-á confinado aos festivais e à carolice de microexibidores.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.

