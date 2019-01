Ser careca não é para qualquer um. Um careca é um Brad Pitt sem os adereços. Ser careca é a nova proporção divina: em 2019, não gostar de carecas é como não gostar de chocolate; somos viciantes, dedicados, explosivamente sexy e de uma infinita doçura.Há pouco tempo, estive num jantar em que uma recém-conhecida culta, cosmopolita, de profissão respeitada no milieu intelectual lisboeta, sentenciou ser incapaz de se sentir atraída por homens carecas (por pudor, não lhe perguntei o que sentia por mulheres calvas, que considero muito apelativas - de Persis Khambatta à top model Adwoa Aboah ou à Natalie Portman de V de Vingança, os exemplos não acabam). Respeitosamente, tentei fazer-lhe notar o imenso universo masculino, em contínua e vigorosa expansão, que excluía da sua vida optando pela miopia selectiva.Além da pura parvoíce do raciocínio - não gostar de todos os carecas pelo simples facto de o serem é tão tolo como não encontrar interesse em qualquer mulher de rabo grande, seios pequenos, cabelos ruivos ou feições asiáticas -, o veredicto revela uma valente falta de gosto e critério. Os homens mais bonitos do único planeta habitável conhecido da Via Láctea optam, cada vez mais cedo e com cada vez maior frequência, por eliminar as pilosidades que, acidentalmente, lhes revestem o crânio.Os machos viçosos e cobiçados do mercado escolhem ser calvos. Mas qualquer careca que se preze sabe que não é careca quem quer. Ser careca requer anos de preparação, experiência e savoir-faire. Um careca, por mais esplendoroso que seja - e é -, precisa de se distinguir dos outros carecas (é verdade que, ao longe, somos todos um bocadinho parecidos) com detalhes estéticos e ergonómicos diferenciadores. Para fazer face à réstia de preconceito dos menos esclarecidos, um careca vê-se obrigado a vestir um pouco melhor, caminhar com elegância renovada, sorrir com superior cintilação, entrar no restaurante com uma pitada mais de classe.O careca é um sublime sobrevivente, um animal preparado por milénios de instinto para o comentário sobranceiro da cabeluda ou o ar de superioridade do farfalhudo. Após um milhão de anos de cobertura necessária à proteção das intempéries, o careca tem o cadastro mais limpo para o mundo agressivo mas sofisticado das megalópoles. O careca, meus amigos, o careca é o futuro.Uma das mais belas edições de 2018 que deveria servir de farol para 2019 é A Velocity of Being: Letters to a Young Reader (Enchanted Lion Books). Coordenada por Maria Popova (autora de um dos blogues que ainda vale a pena consultar, Brain Pickings), é uma recolha de cartas de grandes artistas, autores e personalidades científicas às crianças e jovens de todo o mundo, acompanhada de ilustrações notáveis, em que se tenta explicar a importância da leitura. Com testemunhos de amor epistolar de Jane Goodall, Neil Gaiman, Yo-Yo Ma, Alain de Botton ou David Byrne, demorou oito anos a completar e fica como a prenda de Natal que nenhum de nós deu mas gostaria de ter dado. Porque a liberdade é uma grande biblioteca.Outra das viagens de 2018 que vale a pena prolongar é a dança pecaminosa, logo feliz para todas as articulações, que os sons da Terra suscitaram nos últimos doze meses. Seja pelo flamenco com castanholas electro da andaluza Rosalía em Malamente e Pienso en tu Mirá, através de My, My My! do jovem mutante australiano Troye Sivan - trata-se apenas da faixa mais 'Se não começo a dançar, morro' de 2019 - ou graças a Make Me Feel de Janelle Monae (o tema resolutamente Prince do ano findo), são fortíssimas descargas de adrenalina contra o aborrecimento compulsivo. Também se aconselham regressos à transformação da dor de corno em arte funk (Ever Again da diva sueca Robyn), o retorno de Michael Jackson dos mortos por uma estrada francesa (Girlfriend de Christine and the Queens) e o melhor grito de revolta disponível contra o falhanço da modernidade, pelos 1975 em Love If We Made It. Façam o favor de abanar esses esqueletos.Texto escrito ao abrigo da antiga ortografia