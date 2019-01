A liberdade de expressão do Mário

No caso de MM na TVI, o perigo de censura não se coloca porque a lei já proíbe e condena apelos à violência e declarações de ódio racial e religioso. Um indivíduo ou um movimento que defendem o ódio e o racismo colocam-se fora da lei pela simples aplicação das regras do jogo democrático. A defesa do ódio e da violência, que Mário Machado já perpetrou dezenas de vezes, é crime, e as organizações que defendem uma ideologia racista estão proibidas pela Constituição.



Normalizar o fascismo num programa de TV não é lutar contra o "politicamente correcto". Restringir essa normalização é defender um valor elementar do sistema democrático. Em nome da tolerância, temos o direito de não tolerar os intolerantes. Não se pode tolerar sem fortes pré-avisos e o devido enquadramento alguém que é criminalmente intolerante e que, como escreveu Karl Popper, responde aos esforços da racionalidade com a irracionalidade dos punhos e das armas. Impedir a banalização do ódio não é sinónimo de ameaça à liberdade de expressão. É apenas ser civilizado.



Santos e ...

Entre os heróis de 2018, esqueceram-se quase sempre os anónimos que nos salvam a vida todos os dias: os enfermeiros que nos aturam nas Urgências (são muitos), os técnicos do INEM que nos acalmam (a maioria), os bombeiros que lutam até ao limite (todos), os polícias eficazes e gentis (também os há). Sobre esses não há manchetes, ou canções.



... Pecadores

Uma coisa é a justiça social. Outra é a pura palermice. Os 90 membros estrangeiros da Hollywood Foreign Press Association parecem ter sido apanhados pela obsessão dos tempos: senão, como explicar a vitória de Bohemian Rhapsody sobre A Star Is Born, a presença de Black Panther, BlacKkKlansman e If Beale Street Could Talk como três dos cinco nomeados para Melhor Drama ou a vitória de Green Mile sobre Vice e The Favorite?







Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.

Ao longo da última semana, a propósito do neofascista Mário Machado no Você na TV! da TVI, as confusões entre liberdade de expressão, censura, jornalismo, entretenimento, racionalidade e o politicamente correcto dariam para editar uma minienciclopédia. O programa das manhãs não é um programa de informação, é um talk show recreativo, e Manuel Luís Goucha não é jornalista, é um entertainer. Na "entrevista" de 3 de Janeiro a MM, não houve um enquadramento do seu historial de ódio e criminalidade sangrenta, como não houve contraditório digno desse nome. De resto, acusar o pivô de Você na TV! de mau jornalismo é o mesmo que acusar José Alberto Carvalho de não ter qualidades para apresentar o Love on Top.O objectivo, como o timing escolhido e o tema do dia indicavam, era agitar as audiências pela presença desse "autor de declarações polémicas". Pois bem, MM não é um "autor de declarações polémicas", é o líder de um movimento neonazi - há ou havia suásticas nos seus braços por baixo do fato impecável - condenado por crimes de racismo e violência homofóbica. A atitude normal e reincidente de MM face a Manuel Luís Goucha não é responder com um sorriso de galã de instrutor de fitness, é mandar Goucha para a fisioterapia.Para uma catrefada de opinion makers, MM tem todo o direito de ir defender "as suas ideias" a um programa de TV. Ora, MM e os seus acólitos não pensam nada. Odiar pretos, judeus e homossexuais não é pensar. MM não tem "opiniões políticas", tem calos nas mãos de dar pancada em quem lhe aparece à frente. Mesmo que MM tivesse "ideias" para apresentar ao mundo, há (imagine-se!) limites para a liberdade de expressão. Antes de mais, eles estão consagrados na lei. Depois, são traçados por um meridiano bom senso que os responsáveis pelos órgãos de comunicação social deveriam ter.