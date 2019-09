ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.

EM HAWKS ON HAWKS (University Press of Kentucky, reeditado em 2013), o célebre livro de entrevistas a Howard Hawks conduzidas por Joseph McBride ao longo de sete anos, o grande director do período clássico de Hollywood explica a dado momento - Hawks gostava de comentar mas detestava explicar-se - que "o melhor criador é aquele que rouba muito". Em Junho último, de passagem pelo Il Cinema Ritrovato, o festival italiano concebido pela Cinemateca de Bolonha em forma de carta de amor a filmes muito desejados ou aguardando descoberta - sempre em cópias restauradas e prístinas -, o hoje viticultor de Napa e reformadíssimo artista da Renascença Francis Ford Coppola assinou por baixo o epigrama de Hawks, feiticeiro narrativo das montanhas mágicas: "No cinema, o segredo é roubar dos melhores."