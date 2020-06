A HBO MAX acaba de anunciar que, na sua nova série de Looney Tunes Cartoons (a casa dos terroristas de estado Bugs Bunny e Porky Pig), Elmer F. Fudd, o caçador sopinha de massa, deixará de usar espingarda. Passará a caçar coelhos, ou o Beep-Beep – outro racista desprovido de sensibilidade ecológica que teima em escapar a uma espécie em vias de extinção, os lobos – com uma foice. Conhece-se há muito o poder subversivo de um desenho animado, e a insídia que nele germina para nos violentar a consciência: alguma vez ouviram o rato Mickey a ter uma palavra para a comunidade LGBTQ+?Trata-se da mesma HBO que suspendeu E Tudo o Vento Levou da sua grelha streaming para "contextualização histórica". Quem tiver disponibilidade para (re)ver o filme – são 3h e 58 minutos, é preciso estar em lay-off – confirmará que o clássico de 1939 é um dos filmes mais orgulhosamente racistas desde que o cinema foi inventado (o cinema e a sua gramática foram em parte criados por um simpatizante da supremacia branca, de seu nome David Wark Griffith, na rodagem do único filme mais xenófobo do que a longa-metragem de Victor Fleming, O Nascimento de Uma Nação, o melhor spot publicitário que o Ku Klux Klan alguma vez sonhou). E Tudo o Vento Levou e O Nascimento de uma Nação são também duas das maiores obras de arte do século XX. A moral e a arte são primas afastadas que sempre se detestaram.A iconoclastia é tão antiga como a religião cujos símbolos repudia, consistindo na destruição de ícones que se acreditam afastar os crentes da pureza original da sua fé. Os novos iconoclastas creem que remover um episódio do Fawlty Towers de John Cleese, onde se goza com a herança nazi dos alemães (pelo visto, o hilariante rebaixamento étnico de um empregado espanhol, Manuel, pelo patrão britânico Basil Fawlty já incomoda menos), é um acto de decência ética elementar – o episódio foi entretanto reposto. O "reenquadramento histórico" de filmes e séries ou a pichagem de estátuas na via pública não são diferentes. A ira, justíssima ou não, que lhe dá origem e a fúria obsessiva por corrigir erros antigos são as mesmas. Mas não é a jusante – censura, vandalismo, o crepitar da fogueira – que se reescreve o passado, relançando o futuro. É a montante: debate público, mecanismos legais transparentes, e a escola. Sem educação, e o exercício colectivo da consciência, estaremos entregues ao jejum purificador dos novos iconoclastas. E os longos jejuns matam.Fez há dias 65 anos que a CIA lançou sobre a Polónia, a Hungria e a Checoslováquia centenas de milhares de exemplares de O Triunfo dos Porcos, de George Orwell. Entre Fevereiro e Maio de 1955, uma força aérea verbal composta de dezenas de milhões de livros, panfletos e pósteres encheu os céus dos países-satélite do comunismo soviético, a partir de falsos balões meteorológicos, levando as autoridades desses estados a abater parte dos balões com munição antiaérea, criminalizando a posse dos materiais. Eram os tempos árduos da Guerra Fria, quando a literatura servia como arma de guerra cultural. Eram tempos árduos e a irrelevância sociopolítica da literatura de hoje quase nos faz termos saudades deles.No último fim-de-semana foi abatido pelas forças de autoridade (brancas) mais um cidadão (negro), agora em Atlanta, levando à demissão do chefe da polícia local. Cinco anos antes de George Floyd, na mesma Minneapolis que tudo desencadeou, um polícia (negro), Mohamed Noor, muçulmano de origem somali, baleou e matou uma habitante (branca) da cidade, Justine Damond. Noor foi imediatamente despedido, abandonado pelo sindicato mais solidário da América, acusado judicialmente e condenado a 12 anos e meio de prisão. A família de Damond seria indemnizada pelos contribuintes de Minneapolis em 20 milhões de dólares. Em 2015, mais de 100 afro-americanos desarmados foram abatidos pela polícia, que mata 2,5 vezes mais cidadãos negros do que brancos. Racismo institucional? É isto.