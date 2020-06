Na Hungria, Polónia, Brasil, Estados Unidos, continuamos a ficar surpreendidos com o avanço do espectro totalitário após as conquistas democráticas e liberais das últimas décadas. A linha entre democracia e fascismo é finíssima, e esquecemo-nos demasiadas vezes de que a nossa mais persistente natureza é obedecer.Numa experiência esclarecedora sobre os mecanismos da obediência, o psicólogo social Stanley Milgram conduziu um teste no Verão de 1961 numa cave da Universidade de Yale, EUA, onde voluntários aleatórios eram instruídos a dar choques eléctricos cada vez mais potentes a desconhecidos (na verdade, os choques eram falsos e as vítimas, colaboradores de Milgram) sempre que estes respondessem de forma incorrecta a uma associação de palavras, ao ponto de provocarem - aparentes - ataques cardíacos aos testados. A experiência seria repetida noutros países, mas as conclusões foram iguais: em média, 61% dos voluntários levou o processo até ao fim, infligindo sofrimento a desconhecidos por mera obediência a um coordenador.A facilidade com que estamos dispostos a cumprir ordens de uma figura de autoridade, mesmo que essas ordens contrariem a nossa consciência, já foi suficientemente confirmada pela História. É nessa macieza que Orbán, Bolsonaro ou Trump sustentam o seu poder. Como sublinhou o escritor Aleksandar Hemon, "o fascismo não é uma ideia que se deve debater, é um conjunto de ações que se devem combater". A única forma de derrotar fascistas é afastá-los nas urnas e manter a integridade das instituições. Tudo o resto é fogo-de-artifício verbal para aliviar os nossos egos.No seu Sobre a Tirania: Vinte Lições do Século XX (2017, Relógio D’Água), o historiador Timothy Snyder explica que a única maneira de resistir ao autoritarismo é recusar obedecer logo de início. Além de um país em frangalhos, Hitler apenas cimentou o êxito nacional-socialista após as eleições de 1932 porque um número muito alargado de alemães ofereceu os seus serviços ao regime de forma voluntária. O conformismo e a obediência são as supremas tragédias políticas. O que Milgram confirmou na experiência de 1961 foi a notável receptividade a novas regras sob uma atmosfera diferente: a maioria das pessoas "fica surpreendentemente disposta a magoar outras ao serviço de um objectivo caso a isso seja instruída por uma nova autoridade". Quando o autoritarismo já está implantado no sistema político e social de um país, é tarde demais. Por isso, devemos estar pessimistas quanto à América de Trump, à Hungria de Orbán ou ao Brasil de Bolsonaro.The Assistant pode bem ser o primeiro grande filme da era #MeToo. Onde superproduções como Bombshell - O Escândalo, sobre o predador todo-poderoso da Fox News, Roger Ailes, são som e fúria em roda livre, a primeira longa-metragem de ficção de Kitty Green, disponível globalmente na plataforma da Amazon Prime, encontra o tom certo quanto ao assédio moral e sexual: um silêncio tumular, feito de cumplicidades masculinas e de consentimentos femininos, asfixia o quotidiano da assistente de um produtor de cinema (a referência a Harvey Weinstein é evidente), sob a promessa tão vaga como improvável de uma carreira. Não há denúncias, ou meio de respirar, só a lenta paralisia de Julia Garner, a Michelle Williams da próxima década (quem ainda não conhece Julia, visite Ozark; não a esquecerá).Foi especialmente pimba a avidez com que 2.000 lisboetas, incluindo um Presidente da República e um primeiro-ministro, todos fregueses de uma bomba-relógio metropolitana com 330 novos casos diários de Covid-19, se entregaram ao exercício de desconfinamento high-brow (há sempre um travo cínico e delicodoce na arte pândega de reciclar o gosto das classes inferiores) sublimado pela performance de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo. Com o regresso do futebol, esse estádio perpétuo de intolerância, maus fígados e negócios obscuros, será este o novo normal?