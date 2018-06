Os exageros idiotas da diversidade

SANTOS E...

Passei o fim-de-semana a chorar pelo fim do desfile em biquíni na gala da Miss América - juntamente com os videoclips da Sabrina e a edição brasileira da Playboy, é uma parte da adolescência que desaparece para sempre. Mas compreendo: quem vê curvas não vê corações, e o que interessa num concurso de estética é a beleza interior; afinal, prestamos muito mais atenção a mensagens complexas, como o desejo de paz no mundo, se a concorrente estiver enfiada em três camisolas de gola alta.



... PECADORES

Na semana seguinte à morte de Anthony Bourdain, cozinheiro sem particular relevância mas notável divulgador e democrata das cozinhas do mundo, saúda-se o "empreendedorismo", mas lamenta-se a sofreguidão de um grande cozinheiro, José Avillez, transformado em Rupert Murdoch da mesa ao adquirir mais cinco restaurantes, agora ao grupo Cafeína, do Porto. Há limites para a transumância: o apetite não é pecado, mas a gula é.

Num mundo perfeito, não seria necessário defender a diversidade étnica e de género. Ela existiria em todas as dimensões da res publica. Mas no mundo permanece, demasiadas vezes, a adoração de chacais por cordeiros. Os cépticos da igualdade e do multiculturalismo preferem não compreender que a alma humana é mais permeável à demagogia do que um membro da Juve Leo. Mas uma coisa é a luta vigilante pela tolerância, outra são os exageros idiotas dos sinaleiros do politicamente correcto. Poucos exemplos o ilustram melhor do que o recente caso da estratégia de recrutamento de um gigante da edição mundial, a Penguin Random House. Num artigo para a The Spectator, a romancista Lionel Shriver desfia o conteúdo de um email, enviado internamente pela Penguin e remetido para vários agentes literários. Na notável epístola, a multinacional explica os pontos nucleares da sua política de aquisição de funcionários e novos autores "que reflictam a sociedade britânica em 2025, tendo em conta etnia, género, sexualidade, mobilidade social e deficiência".Além de proclamar a eliminação "da necessidade de diploma universitário" para futuros colaboradores - transformando alguns copys e revisores de texto de editoras de livros, actualmente analfabetos funcionais, em iletrados de pleno direito -, a Penguin apresenta um questionário fresquinho para novos escritores: "Como definiria a sua orientação sexual?" é uma das perguntas, que oferece "bi" e "bissexual" como opções separadas de resposta (a Random House tem 91 anos, a confusão deve ser da idade); "Identifica-se como trans?" é outras das perguntas; os "Brancos", por exemplo, são divididos em "branco britânico", "branco irlandês" e "cigano ou irlandês viajante". Além da enorme criatividade desta novilíngua, será o arrumadíssimo encaixotamento étnico uma garantia de contrastes de perspectiva? Afinal, como até a afro-americana Denise Young Smith, "vice-presidente para a diversidade" da Apple, já afirmou, "12 homens loiros de olhos azuis numa sala também podem ser sinónimo de diversidade, uma vez que trarão consigo diferentes experiências de vida". No caso de uma editora, há outro pequeníssimo pormenor: os livros. Com este questionário intrusivo e - numa observação estritamente cultural - palerma, um autor pode trocar os adjectivos pelos advérbios, o conjuntivo pelo gerúndio e escrever abaixo de cão três vezes, mas que importa isso quando se garante no catálogo a experiência de vida de um albino vesgo do Lesoto com a terceira classe que se identifica como trans? Bem-vindos à sacralização da diversidade. Boas orações.