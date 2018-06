Coisas que me mexem com o nervo

1

Começa o verão, esse período do ano em que o cérebro emigra para Bali e nos comportamos como teenagers em viagem de finalistas a Tarragona. Desculpem o desabafo, mas boa parte das coisas que me irritam solenemente acontece a partir do solstício, a saber:Os protectores solares, os batons-ecrã total, os cremes hidratantes, os revitalizadores capilares e as loções pós-banho são a Heloísa Apolónia do sossego balnear. Caso apanhe sol apenas entre as 16h e as 18h, não precisará de água termal para borrifar o rosto, pomada antioxidante, tónico redutor de poros, gel para os olhos, soro concentrado, reparador celular, esfoliante suave, máscara com aloé vera e higroplex, tónico facial, fluído anti-sinais, creme antifadiga e rejuvenescedor antiparvoíce. Não, a sua mulher não fica desejável por se confundir com um rodízio de gambas. Não, o seu marido não fica um gato por passar de caucasiano lívido a libanês detido para interrogatório no aeroporto de Faro. No Verão, toda a gente parece ter levado com uma lata de tinta castanha na cabeça - e gostado.Se todos fossemos o Ryan Gosling ou a Alessandra Ambrósio (seria um mundo incrivelmente aborrecido, mas enfim), talvez se tornasse divertido revelarmos, de quando em vez, o esplendor dos nossos abdominais e dos nossos rabos. Acontece que, no Verão, é unanimemente exercido o direito constitucional de exibirmos a maior quantidade possível de verrugas avulsas, gorduras rebeldes e pilosidades caóticas. Sempre que ouço as palavras "slip" ou "fio dental", dá-me vontade de sacar um revólver dos shorts (há um Goering do toldo de praia em cada um de nós). No Verão, deveria ser obrigatório um jurado do Project Runway à saída de cada prédio.Pelo sexto ano consecutivo, a mais exasperante das bebidas brancas continua a estar na moda - sim, já sei que existem 170 mil variedades com alecrim, zimbro e infusão de tomate-cherry. Porque não há trendsetters a defender a vodka, digna e poderosa como um Inverno em Vladivostok? Porque sorvem as hordes uma bebida de 45 graus num copo do tamanho e com a forma de um jacuzzi de motel, quando deveriam saboreá-la num copo alto e com 1/10 do gelo da última calote desprendida do Árctico? Porque não há ninguém que deite fogo àqueles indescritíveis quiosques? Porque é que a Cristina Ferreira não tem namorado?Santos e...Segundo um estudo do Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), os nossos adolescentes são uns santinhos: 86% dos jovens portugueses dormem com o telemóvel na cama em vez de dormirem uns com os outros. Passam em média quatro horas online e, com as aulas, os TPC, o azucrinar dos pais e os intervalos para bullying, sobra pouco tempo para o amor analógico....PecadoresManuel Salgado, o príncipe Maquiavel dos arquitectos, acaba de ver reforçados os seus poderes como virtual presidente da Câmara de Lisboa. Com a passagem de várias competências da Direcção de Obras da edilidade para uma empresa municipal, a Sociedade de Reabilitação Urbana, os projectos mais importantes de investimento imobiliário na cidade passam a ser controlados por Salgado sem este precisar de dar cavaco à oposição. É obra.