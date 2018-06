Superpatetas e peripatéticos

3

Há 2.400 anos, Aristóteles, um grande europeu, defendia a eudaimonia, a prosperidade do humano, uma busca da felicidade não como demanda hedonista, mas como desígnio colectivo do potencial de cada indivíduo. Optimista peripatético - de "ensinar passeando" -, foi o inventor da ética, a palavra com que certos políticos mais enchem a boca própria e mais esvaziam os bolsos alheios. Publicado nos EUA há poucas semanas, Tyrant: Shakespeare on Power, de Stephen Greenblatt, professor de Harvard e vencedor de um Pulitzer, aborda a vilania segundo as obras do bardo britânico. De acordo com a The Times Literary Supplement, Greenblatt explica que, contrariando um arco comum na ficção clássica, não há nada de redentor na personalidade e no percurso de personagens como Ricardo III, Macbeth ou o Jack Cade de Henrique IV. Eles são meros espelhos da tirania da realidade. O narcisismo de Macbeth, o absolutismo de Próspero, a necessidade de ser amado do Rei Lear ou a sociopatia de todos eles reproduz as condições verídicas para que qualquer governante demagogo e populista emerja: ansiedade das massas; apoio oligárquico; negligência dos protectores das constituições nacionais ( sistema judicial, mecanismos reguladores, imprensa livre).Em Tito Andrónico, peça de Shakespeare que faz A Noite dos Mortos-Vivos parecer um spot publicitário pró-vida, um general romano conspira com poderes estrangeiros (como a investigação de Robert Mueller a Trump parece indiciar), entre um festim de membros decepados e duas pitadas de canibalismo. Na Itália de 2018, um grupo de poderosos patetas dado ao antieuropeísmo ou à xenofobia - incluindo um antigo steward do estádio do Nápoles FC, filho de assumido neofascista, e um professor com currículo fictício na Universidade de Nova Iorque - acaba de formar governo ao fim de três meses de trapalhadas. São as bodas de sangue do Movimento 5 Stelle, do palhaço Beppe Grillo, "não-partido" adepto da "democracia directa", com a Lega Nord de Matteo Salvini, coligação defensora da independência do (rico) Norte de Itália, em redor do vale do Po, contra o (pobre) Sul e qualquer imigrante que se atreva a pôr o pé na bota transalpina. Ópera bufa? Não. É só o segundo acto do fim da Europa.Em irrepreensível santidade, os deputados do PSD votaram no debate de despenalização da eutanásia de acordo com a sua consciência e as suas convicções mais profundas, espalhando votos a favor ou contra de cada um dos quatro projectos em análise (do PS, BE, PEV e PAN) de forma a assegurar que nenhum deles passaria. Pelo terno calculismo a propósito de tema tão fútil como a morte assistida, mereciam o prémio Luís Montenegro do Ano (ou uma pensão de reforma à Jardim Gonçalves).A espantosa paella de sabores governamentais que acaba de triunfar em Espanha, confeccionada por essa máquina de ganhar eleições que é Pedro Sánchez, do até anteontem defunto PSOE, demonstra que enquanto há vida, há esperança. Mas quem compara esta mistura de pimentos padrón e haute cuisine nacionalista basca com a "geringonça" portuguesa nunca comeu gazpacho (a vingança serve-se sempre fria).