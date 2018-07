Operação triunfo

Não se pode pedir a um inspector da PJ ou a um magistrado do Ministério Público que exiba a inspiração criativa de um bom escritor ou o rasgo publicitário de um copywriter decente (e Deus sabe como escasseiam uns e outros). Se é verdade que, na escolha dos títulos das operações que têm lançado na última década, o DIAP ou a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária teriam dificuldades em conquistar um Nobel da Literatura, bem mereciam um da Economia: desde os anos 90, vários estudos responsáveis e fidedignos demonstram que, caso diminuíssemos a economia paralela, a corrupção e a fuga ao fisco até níveis residuais, Portugal seria uma das nações mais prósperas da Europa.Apesar de a PJ estar há milénios à espera de um suspiro das Finanças para conseguir recrutar mais 120 inspectores (diz-se que talvez em 2020), e da escassez de meios do departamento de investigação e acção penal do MP, a Operação Tutti-Frutti - lá está, parece o nome de uma canção do primeiro álbum das Doce - desnudou a rede de hábitos centenários (é só ler Eça ou Raul Brandão) de favorecimento, ao nível local, da família e dos amigalhaços desses poetas da pequena golpada que são os primos e afilhados das juventudes partidárias.É uma salada russa (desculpem, isto da Operação Mala Ciao, Monte Branco ou Fizz é contagiante e dá fome, fazendo lembrar gelados e pastelarias) de avenças-fantasma em assembleias municipais - há casos de duplos contratos, pelas mesmas funções, a começar no mesmo dia -, ajustes directos em negociatas com juntas de freguesia (sobretudo do PSD mas também do PS), amancebamento em actividades românticas como a limpeza de valetas e até a contratação, numa junta lisboeta, de um psicólogo clínico para a "assessoria técnica na área das neurociências comportamentais". Na área de tratar os munícipes como descompensados mentais, oferece-se (dinheiros públicos) com uma mão e recebe-se (para a conta pessoal) com a outra. A única forma de robustecer o frenesim investigativo das autoridades seria, pois, um aprimoramento dos títulos dados às operações judiciais. Aqui ficam três modestos contributos, inspirados no génio comercial das televendas:- para branqueamento de capitais e lavagem de dinheiro em offshores: "Operação Fast Cooler Pro - impeça a frescura imediata da transformação do seu património em ar condicionado de resort tropical; poupava dinheiro e punha-se ao fresco? Tudo isso termina com tecnologia judicial hidro cool."- para fraude fiscal qualificada: "Operação Polaryte HD - numa estratégia com estilo e design italiano, o Ministério Público proporciona uma visão nítida das provas, a 180o, sem flashes, reduzindo o brilho e os reflexos de falsos testemunhos; de arquivamento leve e ergonómico, fica bem em qualquer tribunal; inclui oferta do 3º par de trafulhices, do estojo e do pano microfibra antideclaração de IRS."- para participação económica em negócio camarário: "Operação Pest Reject - com função ultra-som melhorada nas pulseiras electrónicas, é eficaz contra insectos voadores das jotas; afasta pragas de avençados em juntas de freguesia e elimina ratos e ratazanas em empresas municipais, jardins e polidesportivos; qualquer metro quadrado da sua cidade ficará protegido."Pede-se um perdão papal a António Saraiva, o presidente da CIP que, vendo a luz (e todas as evidências de que as empresas beneficiarão, em incentivos e produtividade, com a medida), passou a defender um salário mínimo acima dos 600 euros - algum dos patrões ainda se recordará de que é impossível sobreviver com menos de 600 euros mensais?Hossanas a Francisco por escolher Tolentino de Mendonça - cuja superior cultura e inteligência emocional tive o prazer de conhecer in loco - para bibliotecário do Vaticano: Borges ou Alberto Manguel não fariam melhor.Porque é que Edinson Cavani não se dedicou à pesca de que tanto gosta? Porque estava Ricardo Pereira com a cabeça no Bolhão quando o uruguaio passou por ele como o Expresso de Montevideu? Porque insiste a Espanha em fazer 1.114 passes para obter um... autogolo? Porque se comporta Santana Lopes como as crianças que repetem mil vezes "Desta vez é que vai ser"? Porque é que o cérebro de Cavaco Silva saiu este domingo do boião de embalsamento?