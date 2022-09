David Bowie costumava contar a história do dia de Agosto em que Brian Eno lhe apareceu a correr com uma maquete de I Feel Love na mão para interromper o ofego com um: “Isto é o som do futuro e vai dominar as pistas nos próximos 15 anos”.

PASSARAM QUASE despercebidos os 45 anos, celebrados neste Verão, de um terramoto musical cujas réplicas ainda se fazem sentir. Talvez seja por sobranceria. Afinal, os seus autores são um italiano do Tirol com bigode de camionista e uma cantora de estilo híbrido que se celebrizaria na subcultura do disco sound. I Feel Love foi lançado em 1977 no âmbito de um LP conceptual, mas medíocre, I Remember Yesterday, e tanto a intérprete Donna Summer como os produtores Giorgio Moroder e Peter Bellote não lhe deram grande crédito. Brian Eno achou outra coisa: David Bowie costumava contar a história do dia de Agosto em que Eno lhe apareceu a correr com uma maquete de I Feel Love na mão para interromper o ofego com um: “Isto é o som do futuro e vai dominar as pistas nos próximos 15 anos.”