O futuro do mundo editorial

Enquanto decorreram as Feiras do Livro de Lisboa e Porto, de vaidades imensas e talentos raros (os grandes escritores portugueses contam-se pelos dedos de uma mão), discutia-se num tribunal de Nova Iorque o futuro da edição planetária, agrilhoada à Amazon. Há dezenas de boas editoras em Portugal – a Guerra & Paz, do inigualável Manuel Fonseca, onde já publiquei, e a Tinta da China, onde nunca o fiz, são duas delas – e lutam com armas desiguais num mercado dominado por gigantes à escala liliputiana do País, como a Porto Editora, a Leya (onde fui editado por uma grande profissional, Maria do Rosário Pedreira) ou os representantes da Planeta e da Penguin Random House.