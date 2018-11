O riso é uma arma

No último sábado, fiz uma conferência na Gulbenkian sobre As melhores Comédias da História do Cinema, ao lado de António-Pedro Vasconcelos. O humor é um assunto muito sério, e nada melhor do que falar dele acompanhado pelo realizador de Os Imortais, que conhece como poucos a vida dos filmes e os filmes da vida. A adesão popular a O Gosto dos Outros, essa alegre tempestade de escolhas organizada por Nuno Artur Silva - à hora de almoço todas as sessões na Avenida de Berna estavam esgotadas -, sugere que talvez seja correcto estarmos optimistas quanto à sobrevivência da "cultura" (sempre que ouço a palavra em bocas transbordantes de poder, fico com vontade de sacar uma pistola de Carnaval).O riso deveria acompanhar todos os estádios do devir humano, incluindo pequenos detalhes como o sexo onanista e a morte sem esperança no céu ou no inferno - sobre o primeiro, um dos mais prolixos neuróticos cinematográficos, Woody Allen, disse que "a masturbação é sempre boa porque fazemos amor com a pessoa de quem mais gostamos"; sobre a segunda, esclareceu que "não acredito na vida para além da morte, mas de qualquer forma vou levar mais um par de cuecas".Entre recordações do nostálgico equinócio de Amarcord, do génio visual e coreográfico de Buster Keaton, o homem que nunca ria - a comédia é a tragédia sem as partes aborrecidas - ou da winning streak de Preston Sturges, estrela cadente hoje olvidada (entre 1940 e 1944, Sturges escreveu e dirigiu cinco obras-primas, incluindo o alucinado e alucinante The Miracle of Morgan's Creek, sequência que nem Hawks, Ford ou Billy Wilder foram capazes de completar em tão pouco tempo), é útil resgatarmos o passado para o enrolarmos numa garrafa e o lançarmos às águas do futuro antes que seja tarde demais.Vivemos tempos perigosos, a que só a seriedade do riso parece ser capaz de responder. Face ao caos social e aos extremismos políticos da vida contemporânea, os melhores instrumentos de defesa (e, muitas vezes, de ataque) não são, paradoxalmente, o New York Times, a Der Spiegel ou os serviços noticiosos da BBC. São os programas de comédia e os late night shows.Contra o politicamente correcto, as fake news, as mentiras dos governantes, a escalada populista, a violência nas redes sociais ou a pura estupidez na vida pública, a arma mais eficaz de combate tem sido o Late Show do norte-americano Stephen Colbert, o Last Week Tonight do britânico John Oliver, o Full Frontal da canadiana Samantha Bee ou a Porta dos Fundos do brasileiro Gregório Duvivier, todos eles comediantes.Rir é perigoso: podemos deslocar um maxilar por gargalhada alarve ou fazer uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho em queda hilariante. Mas é ainda mais perigoso para os tiranos e os líderes autoritários, que não suportam que se riam deles. O humor questiona, lança a interrogação, e não há nada mais ameaçador para um regime fascista do que as dúvidas e as perguntas (já conheceram algum ditador com sentido de humor?). Pois então: matem-nos à gargalhada.Têm-me dado as melhores referências quanto à seriedade política de Graça Fonseca (logo se verá no novo cargo). Além disso, detesto toiradas. Mas justificar a manutenção do IVA em 13% para os espectáculos tauromáquicos com "a tauromaquia não é uma questão de gosto mas de civilização" é o mesmo que cobrar IRS extra a uma performance de Marina Abramovic por ofensas morais ao espectador. Além disso, a "civilização" não começa no Largo de Camões nem se interrompe em Vila Franca de Xira.O que se seguirá ao "Sou bom chefe de família, bom pai e boa pessoa" de Rui Vitória após a segunda derrota consecutiva ao comando do Benfica? Sérgio Conceição a proclamar "Vou à missa todos os domingos e comungo" quando levar três do Tondela? Ou Marcel Keizer, em inglês com pronúncia de Amsterdão, desabafando "Não devia ter bebido dois copos de vinho nos Prémios Stromp" após copioso desaire com o Varejense?