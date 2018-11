Dicionário Alemão-Português

Por Rui da Silva Rio (3.ª edição, carago), Porto Editora(fato-de-banho de ética) n. m. 1. Traje de banho com apenas uma peça, que cobre o tronco de um homem do Norte e que usarei durante todo o Verão de 2019 para mostrar aos #$$"&!! halunken Journalisten hatten sich im keller bei den lausen versteckt (canalhas dos jornalistas que se escondem num porão a alimentar piolhos) quem é que manda nesta scheissen Land (porcaria de país). 2. Vestuário debruado a bons costumes por que um indivíduo rege a sua conduta pessoal e profissional. 3. Prenda natalícia a oferecer ao paxá do Costa, à ingrata da Cristas, à histérica da Catarina e ao Kinder verschlinger (comedor de criancinhas) %#!!» do Jerónimo. Acordo Ortográfico grafia anterior: Ethische-Bademode(questiúncula) n. f. 1. Ponto para nunca discutir ou jamais ser examinado. 2. Assunto só para o arschloch do Negrão, ^#!! dieser Arsch ist eine wandelnde Katastrophe (este Negrão é uma calamidade ambulante); tema nas primeiras páginas dos terroristischen vampiren do Público, Expresso e Correio da Manhã. 3. Contenda; discussão; pendência. 4. Estratégia do abwasserkanal Ratte do &!!% Montenegro para me puxar o tapete (Do lat. quaestiône-)(aliada) n. f. 1. Amiga do peito. 2. única moça social-democrata com minhoten Eier (sinónimo: Tomaten) para pôr na ordem die verstorter Jungfrauen (as virgens ofendidas) da unwissend Öffentlichkeit (opinião pública ignorante).(mover-se em incessante trabalho político) n. f. 1. Das wunder der Allgegenwart (o milagre da ubiquidade) 2. Dom de estar em vários lugares ao mesmo tempo. 3. Hábito transmontano ancestral de emprestar a chave do portão da quinta (ou, na declinação contemporânea, a password) a qualquer transeunte, desde que seja fur parlamentarischen Arbeit.(futuro) n. m. 1. Largar este saco de katzen enquanto é tempo e voltar a fazer daquelas Novas Conferências do Casino, que são para morcões mas quase não têm &%$$! da comunicação social (o Emplastro aparece às vezes, mas esse é uma jóia de rapaz porque nunca fala). 2. Reforma antecipada, aderindo ao plano do bärtigen linksgerichteten sundlander (o Vieira da Silva). Es gibt keine Achtung!!! (estou farto disto, já não há respeitinho).Estranhos são os tempos em que a ex-valquíria da austeridade e o ineficaz Presidente gaulês surgem como derradeiros paladinos da esperança multilateral. Mas ambos tiveram as palavras certas - "o nacionalismo é o oposto de patriotismo" de Macron e "se o isolamento não era a solução há 100 anos, como o poderia ser hoje num mundo tão interligado?" de Merkel - nas cerimónias de comemoração do Armistício, o fim da I Grande Guerra, que vitimou perto de 20 milhões de pessoas, a maioria civis. A ouvir, cansados de papoilas, entre a indiferença e o tédio, estavam Putin e Trump. A guerra terminou, a guerra continua.Foi arquivado em Julho por falta de provas um processo do Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto de averiguações a Luís Filipe Menezes - esse mítico autarca e ex-líder do PSD que tantas saudades deixou - por causa de 2 milhões de euros que surgiram magicamente numa sociedade offshore do Delaware (a empresa, cancelada, sem agente registado e originária de Gibraltar, chama-se... Longe Company), acumularam mais milhas aéreas do que os U2 após o lançamento de Joshua Tree e desaguaram nas contas do pai e da primeira ex-mulher de Menezes após passagens turísticas em agências de um offshore em Macau, do suíço UBS, do BPP nas Ilhas Caimão, do ING do Luxemburgo e do ubíquo BES, tudo para comprar um apartamento na Foz do Douro. Palavras para quê? É um artista português.