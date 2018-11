Big Sister is wanting you

Se Orwell tinha o Big Brother, nós temos uma Big Sister. A Google é um dos alvos de um livro que deveria ser de leitura obrigatória para qualquer novo cliente da MEO, NOS, Vodafone ou NOWO: The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook e Google, lançado em paperback pela Portfolio em Setembro, da autoria de Scott Galloway, professor da New York University School of Business e especialista em marketing digital.Galloway explica que a Google, essa hidra que cobre o planeta com os seus tentáculos de fibra óptica, é a nova divindade de um tempo em que a religião já não oferece respostas a metade da população do globo. E Deus sabe que a Google tem todas as respostas. Seja para sabermos os novos métodos de cura da psoríase ou os restaurantes com menu gluten-free no nosso bairro, a Google ouve preces a qualquer hora e em qualquer lugar, desde que haja ligação à Santa Rede. 3,5 mil milhões de vezes por dia, a espécie humana dirige o olhar, não para cima, para as estrelas, mas para baixo, para os ecrãs.Como os antigos oráculos e sacerdotes, a Google conquistou o bem mais precioso dos crentes/consumidores: a confiança. Ela é assegurada pela "objectividade" da escolha dos primeiros lugares da lista quando escrevemos "oficinas de carros" ou "melhores cremes de rosto". Em troca, fica a conhecer os nossos segredos mais profundos - a posição sexual predilecta, aquele antigo namorado que se procurou com mais regularidade no Facebook, o tipo de mulher cobiçada no Instagram, os vícios porque realmente ansiamos -, orientando e satisfazendo, através de poderosíssimos algoritmos (o algoritmo é o Martinho Lutero do século XXI), todos os nossos desejos, consolações e ansiedades, incluindo aquelas que desconhecíamos ter.Para as empresas, essa sabedoria sobrenatural não tem preço - ou talvez tenha: em Fevereiro de 2016, a Google atingiu uma capitalização de mercado de 532 mil milhões de dólares, mais do que todos os outros gigantes mundiais de mass media juntos. Como escreve Galloway, a informação sistematizada que a Google guarda sobre as nossas vontades e movimentos permitirá, com mais uma camada de inteligência artificial, prever qual será o nosso próximo passo, a nossa próxima doença. O nosso próximo crime. E isso é inestimável para os governos.O lema inicial da empresa era "Don't Be Evil" ("Não Sejas Malvado"). Mas, além das buscas de metade da população mundial - a que está online -, a Google conhece todas as ruas (Google Maps), todos os astros (Google Sky) e todas as geografias (Google Earth e Google Ocean). Como é possível manter a bondade quando se tem o monopólio da oração?..Sairá no próximo dia 16 a edição em CD, digital e streaming de 50 Years - Don't Stop, a mais importante colectânea de sempre de êxitos dos Fleetwood Mac. Stevie Nicks, a menina de Phoenix com rosto e roupa de white gipsy, voz de bourbon envelhecido em florestas de feitiçaria, completou este ano o 70.º aniversário, e a nova digressão do grupo arrancou no mês passado em Saint Louis. Com 58% de aumento de audições desde 2015 no Spotify entre os millennials, é a oportunidade de regressarmos a Landslide, Dreams ou The Chain pelas - belas - mãos de Nicks, culminando em Has Anybody Ever Written Anything For You. E a si, já alguém escreveu?Está feito: Assunção Cristas, Luís Nobre Guedes, Jaime Nogueira Pinto, uma cascata de articulistas visionários, 77% dos comentadores enraivecidos do Facebook e os taxistas de todo o mundo tiveram a alternativa democrática que desejavam no Brasil. Sim, democrática, porque o homem disse um par de coisas desagradáveis mas "os políticos nunca cumprem o que dizem". E não há que ter medo porque ele, com 27 anos de Câmara dos Deputados, "sempre funcionou dentro do sistema" (onde queriam que tivesse funcionado, num ramo de árvore da Amazónia que se prepara para oferecer aos madeireiros?). Bolsonaro e os democratas, estamos pois todos de parabéns.