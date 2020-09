Esta semana completa-se meio ano sobre o primeiro caso de infecção por Covid-19 detectado em Portugal. São 180 dias do "novo normal" - haverá maior anormalidade do que esta? O primeiro doente da estirpe de coronavírus era um médico de 60 anos que estivera de férias no norte de Itália (sobreviveu? Sobre que destroços refez a sua vida?) mas poderia ter vindo de uma sabática em Marte. Era isso que sabíamos da pandemia a 2 de Março: nada. Hoje sabemos pouco mais, mas compreendemos o suficiente para perceber que a Covid-19 devora os filhos como Cronos: na mesma indiferença entomológica, como um adolescente da cidade que, no campo, observa uma carreira de formigas à medida que se afogam numa minúscula poça de água.O vírus não tem emoções. Não é Deus. E Deus nunca lhe foi apresentado. É alheio a superstições, ou à ciência. Quando esta encontrar meios para o adormecer, outros virão substituí-lo. O vírus não se limita a enfraquecer-nos e a liquidar-nos. O vírus come devagar o nosso bem mais precioso: o tempo. O tempo da serenidade e o tempo da alegria desapareceram-nos, feitos grãos de areia entre os dedos. Até o tempo de falarmos de outra coisa nos foi tomado. Sobram os momentos ponderosos que gastamos a pôr a máscara, a tirar a máscara, a lavar as mãos como donas de casa sofrendo de perturbação obsessivo-compulsiva, a comer sem a mais justa das descontrações, a abraçar os que amamos sem nuvens negras sobre as cabeças, a não cuidar dos mais velhos como eles merecem ser cuidados.O vírus é um cínico carteirista: palmou-nos o tempo de termos tempo para os outros. Esse é o seu crime capital, mas ele é um inimputável. Não tem personalidade jurídica, carácter, moral ou objectivos. Apenas o de sobreviver. E poderemos levar-lhe a mal que queira agarrar-se à existência? O vírus é minúsculo mas enormemente eficaz, e talvez tenha 3,5 mil milhões de anos. Nós não temos mais de 350 mil. Contamos as semanas até os surtos diminuírem, os meses até a uma vacina, os anos até voltarmos a respirar fundo. Mas o vírus não se rege pela cronologia humana. Guia-se pelo imensidão do cosmos. Furta o nosso tempo mas não precisa dele. O vírus tem todo o tempo do mundo.A verdadeira revolução não foi a da ubiquidade digital, foi o VHS. Lançado no Japão a 9 de Setembro de 1976, o registo caseiro em fita de programas televisivos criou o binge watching e a autoprogramação. Pela primeira vez, era possível ver (quase) tudo em (quase) qualquer lado. No início, o propulsionador foi o cinema pornográfico, ajudando a liquidar o formato de melhor qualidade (o Betamax). Seguiram-se os vídeos de aeróbica e os manuais de cozinha, para ver e repetir ao alcance de uma cassete. Após longa batalha legal, Hollywood rendeu-se, e os produtores de blockbusters encontraram a sua fonte de receitas maioritária. Foi também uma revolução de costumes, das redes underground no Irão aos serões piratas nas capitais de Leste até à queda do muro de Berlim - o vídeo era uma janela para o Ocidente. Streaming? Uma brincadeira de crianças.Uma parte substancial (e saborosa) da cultura universal está agora disponível através de uma base de dados online gratuita com mil anos de livros de gastronomia. A pantagruélica caverna de Ali Babá chama-se The Sifter e as suas paredes foram erguidas ao longo de meio século pela historiadora Barbara Wheaton, discípula de Julia Childs que, nos anos 60, fixou a senha de acesso a um tesouro mais modesto mas crucial, a coleção de livros raros de cozinha de Childs, guardada na casa desta no Massachusetts (eram vizinhas). Espécie de Wikipedia alimentar - qualquer amador pode contribuir -, torna acessíveis preciosidades como De Re Culinaria, escrito no século IX ou Savoring the Past, uma enciclopédia da cozinha francesa entre 1300 e 1789 elaborada pela própria Wheaton, entre outros 5000 volumes de prazer culinário e cerca de 130 mil entradas. Afinal, a gula é o mais inofensivo dos pecados (pelo menos até à descoberta do colesterol).Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico