Saiu de casa pelas 8 horas de uma noite nebulosa de Novembro, lançando-se à rua como um coleccionador de solidão. O mundo tinha sido obrigado a prescindir da cidade nocturna, e circulava-se apenas por meios mecânicos e insondáveis. Proibiram-se os passeios a pé, porque caminhar era um gesto de liberdade. Quem anda sem controlo pelas travessas e avenidas da metrópole pode ir a qualquer sítio: o imprevisto mata a vigília. Enquanto ia avançando por ruas desertas, geometricamente limpas e desprovidas de vida, reparou na luz intensa e rectangular que emoldurava os rostos das famílias insones, saída dos televisores reproduzindo sem pausas os conselhos do Governo, através de novo caixilho, o das janelas de apartamentos semelhantes, prédios similares, por quarteirões iguais. Reparou numa folha no asfalto, a prova possível da Natureza na pedra. Uma folha tão folha, pensou.Este não é um auto-retrato, prosaico e talvez redutor, durante a Lisboa de Novembro. É um resumo pessoal de um dos melhores contos de Ray Bradbury, The Pedestrian, publicado em 1951 como comentário alegórico à Los Angeles dos fifties, já assoberbada de modernidade e tecnologia, com fios aranhudos de auto-estradas e carros a sufocarem o desejo de caminhar sem rumo – quem foi a LA sabe bem que é impossível andar a pé pela metrópole. Era o desenho de uma sociedade distópica, projectada para meados deste século, e é difícil ser menos visionário em quatro páginas (trata-se de um conto curto mas que se agarra à pele em duas ou três frases). The Pedestrian é um dos destaques do livro mais recente de Matthew Beaumont, um professor universitário de inglês que escreve quase tão bem como Ian McEwan. Beaumont dedicou a vida aos corajosos que ainda vagueiam sem rumo pelas grandes cidades – sobretudo Londres – e lançou The Walker: On Finding and Losing Yourself in the Modern City (Verso Books) na semana passada. As cidades, como os gatos, revelam-se à noite, e é revelador que, ao pôr do sol, as tenhamos entregado aos delinquentes e aos traficantes, mas também aos pedintes e aos sem-abrigo que fomos abandonando na realidade diurna. Não haveria melhor momento para lhes atendermos, enquanto povoaríamos o silêncio das calçadas, dos largos passeios, das ruas estreitas como lagartos reluzentes, dos candeeiros públicos feitos mochos, com a nossa reconstruída alegria, caminhadas aos pares sem tempo certo, e crianças. A cidade nocturna e deserta está à nossa espera.A primeira novela de mistério de Agatha Christie foi publicada há 100 anos, a Outubro de 1920. Porque é que Christie se mantém, um século depois, como a mais popular escritora de policiais da História? Não é apenas a eficácia de relógio suíço (ou será belga?) nos mecanismos reveladores do culpado: concentração de espaço e tempo, huis clos aos últimos capítulos e interrogatório colectivo no clímax, com flashbacks que fariam P. D. James corar de inveja. O segredo de Christie está na argúcia sintética da caracterização de personagens e numa escrita de simplicidade espantosamente visual. A "grande literatura" continuará a desprezá-la. O século XXI continuará a imitá-la.Na anestesia geral dos números diários de infectados, internados e falecidos, como se a meteorologia tivesse sido substituída pela necrologia, continuamos na escuridão quanto ao verdadeiro retrato da saúde no País. Há médicos e estatísticos que apontam para cerca de 100 mil pessoas mortas em território nacional entre Janeiro e Outubro de 2020 por enfartes, cancros ou AVC, contra as 3.300 por Covid-19. Nenhuma das causas de morte frequentes em Portugal são infecto-contagiosas, à excepção da gripe. Mas contextualizar devidamente a incidência deste coronavírus no quadro geral de óbitos (assinalando por exemplo que quase 97% dos casos recuperam em casa) não é o mesmo que relativizar a pandemia.