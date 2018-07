Um amanteigado amor

Miguel Guedes de Sousa

Dois amáveis leitores escreveram-me (ter dois leitores é a mais raiada das felicidades; ter dois leitores que sabem escrever é um bálsamo de alma) a comentar, grosso modo, que "digo mal de tudo". Não é verdade: em primeiro lugar, a primeira pessoa de quem digo mal é de mim próprio, o que me tem precavido de alguns exageros; em segundo lugar, amo tantas coisas e com tal intensidade que uma prosa semanal reproduzindo esse afecto provocaria diabetes, hipertensão e ataques de choraminguice aos prezados fiéis da SÁBADO.Ainda assim, permito-me confessar que, entre os surtos de vida, fúria, ternura e arte próprios de um ateu em vésperas do Apocalipse - Berlioz dizia que o tempo é um grande professor mas infelizmente mata todos os seus alunos -, adoro gomas ácidas, Edward Hopper, as bolachas de wasabi da Mitsuba, a minha mãe a falar sobre as memórias do Cine-Brazão, em Valadares (o cinema que o meu bisavô Marta construiu em 1921 quando regressou de África e que o meu avô Marta geriu até aos anos 60), Yeats, Melville (Herman e Jean-Pierre), Tamara de Lempicka, os olhos da Anna Calvi, a pista de dança imaginária dos Chromatics, a minha mulher a sorrir-me como se fosse uma criança reguila de sete anos, as lembranças dos fins-de-semana de campismo no bosque de São Jacinto, as recordações do meu tio António, a versão longa, for sentimental reasons, do Night and Day de Cole Porter pelo Sinatra, as sequóias de Muir Woods a norte de São Francisco, a estradinha, apaixonada pelo mar, entre Carmel e Big Sur, conquilhas, uma garrafa de Ruinart Rosé, o Ophelia de Millais, a abertura do Oliver Twist de David Lean, o clímax do Zabriskie Point de Antonioni, os ciprestes de Arezzo e Radha in Chianti, os campos de tulipas a sul de Groningen, a água de azul-ciúme dos Gorges du Verdon, a Kim Novak, em camisa de noite cor de miosótis, desvelando-nos que o marido já nada quer dela em Strangers When We Meet, saber que o meu amigo Paulo sabe o que vou dizer antes de eu abrir a boca, o Nimrod de Elgar, os 81 segundos do September de David Sylvian, a inesperada cortesia de um desconhecido, as gargalhadas provocadas pelo Miracle of Morgan's Creek de Preston Sturges, puros milagres reais como a bondade ou a excelência e aquele restaurante, meu e teu, sobre os seixos de Camogli.Os responsáveis da FIFA, conhecidos pela resistência férrea à corrupção (João Havelange, Michel Platini) e pelo apreço por bebidas sem álcool (Joseph Blatter), optaram agora por uma saudável frugalidade e uma beatitude abençoada, apelando às operadoras televisivas internacionais "para que deixem de focar as raparigas que podem ser consideradas atraentes" nas bancadas dos estádios onde decorrem as competições que organizam. É sabido que o futebol é um desporto para homens de barba rija, pelo que os estádios dos jogos sob a alçada da FIFA passarão a mostrar apenas lumberjacks, dandies, operários da construção civil, torneiros mecânicos e empregados das Finanças. Basta de sexismo a raiar a pornografia.Miguel Guedes de Sousa, marido de Paula Amorim e CEO da Amorim Luxury, saiu esta semana da sua caverna Chanel para proclamar que "não podemos ter pessoas de classe média ou média baixa a morar em prédios classificados" de Lisboa. Também não podemos ter Miguéis Guedes de Sousa a circular por Arroios, Alfama ou Madragoa - as pessoas de classe baixa que aí vivem não autorizam a circulação na via pública de pessoas que moram em cabeças inclassificáveis.