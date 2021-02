Nómadas do império

A luz. sem ela, como vivemos? Há poucos dias, passou quase despercebida a morte de um pintor de luz. Giuseppe Rotunno foi director de fotografia de Visconti, Fellini, De Sica. É graças a ele que não conseguimos dissipar as imagens da varanda do príncipe de Salina, com as cortinas apaixonadas pela brisa. Do mar feito de prata à passagem do Rex. Do crepúsculo da Emília-Romanha. É da luz – da sua presença e ausência – que depende Nomadland – Sobreviver na América. Com antestreia nacional em Novembro no Leffest, tem lançamento nas salas previsto para 14 de Março. Mas o Grande Devorador deve arremessá-lo até ao Verão. É pena: precisamos de Nomadland como um recluso precisa de sol no rosto.