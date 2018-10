Carlos Alexandre

Fernando Medina

Catherine Fabienne Dorléac fez 75 anos na segunda-feira, mas no meu calendário mental acabou de fazer 24 e está presa a uma árvore, lingerie branca como a neve dos Alpes gauleses, enquanto homens brutos lhe lançam lama para os braços, barriga, pernas, no primeiro acto, tão onírico, tão verdadeiro, do wet dream de Luis Buñuel, Belle de Jour (1967). Seria uma imagem de impossível misoginia sadofetichista na era do #MeToo, mas la Deneuve é assim: transcende preconceitos, o sexo nítido (o sexo é um grandioso nevoeiro onde só temos prazer quando nos perdemos) e os estereótipos - ela que era a quintessência clássica da sedução no século XX, blonde bombshell vertida em elegância de hotel parisiense e apelo de boudoir - para se transformar em espiralado enigma.Nascida morena, foi o invejado Roger Vadim (companheiro dela, de Jane Fonda, da Bardot e de outras que menos) a transformá-la em loira no primeiro papel relevante, a Justine de Le Vice et la Vertu, em 1962. A partir daí, Catherine Dorléac (a irmã Françoise, quase tão promissora, que com ela sublimemente cantara no Les Demoiselles de Rochefort de Demy, morreu aos 25 anos num acidente de automóvel em frente ao Mediterrâneo) virou Deneuve, mil vezes de novo, da puríssima inocência de Les Parapluies de Cherbourg - até a chuva queria molhar-lhe a pele Hermès - às culpas no cartório de Hôtel des Amériques, onde faz gato-sapato de outro morto precoce, Patrick Dewaere, gozando e gozando-nos pelo caminho.Frígida no Répulsion de Polanski ou forte como uma tempestade no golfo de Bengala em Indochine, lembro-me hoje de a ver num cais junto ao rio, decorado por mil lâmpadas em frascos coloridos, no Le Lieu du Crime de André Téchiné, a dançar nos braços de Wadeck Stanczak, outro desaparecido em combate. Mas pode nunca ter acontecido. Mademoiselle Deneuve tanto é como deixou de ser. Trata-se da matéria de que os sonhos são feitos.Um juiz, com o dever de reserva como pedra de toque do seu posto, não devia dar entrevistas. Um juiz a debitar opiniões na imprensa é o mesmo que um pivô de telejornal de boca fechada: contradiz a natureza das suas funções. A entrevista do emérito decisor judicial Carlos Alexandre à RTP é o prolongamento egocêntrico de uma outra à SIC, em 2016, onde confessava ao mundo não ter "dinheiros em nome de amigos", numa putativa presunção de culpa do suspeito que investigava, José Sócrates Pinto de Sousa. Desta vez, Alexandre foi mais longe: de uma penada, lançou fortes desconfianças sobre o seu (único) colega do TCIC, Ivo Rosa, sobre o processo aleatório de nomeação do responsável pela fase instrutória da Operação Marquês e sobre o próprio funcionamento do sistema judicial, no melhor auxílio que poderia prestar a Pinto de Sousa. Pelo visto, para Carlos Alexandre, a justiça tem apenas um nome: o seu. Deveria saber que nem os santos possuem o dom da infalibilidade.Após o faroeste da livre circulação de bicicletas numa cidade onde as ruas e as avenidas mantêm, grosso modo, o traçado e a caótica jurisprudência dos anos 70 - não respirem já de orgulho pela Av. da República, experimentem antes o aroma fóssil da 5 de Outubro ou da Almirante Reis -, a nova manobra posh de Medina rumo à modernidade cosmética são... as trotinetas eléctricas. As decisões anunciadas de melhoria da rede, preço e serviço dos transportes públicos são uma das boas notícias urbanas dos últimos anos. Mas convém não eliminar sumariamente os residentes, os trabalhadores e os turistas da Área Metropolitana de Lisboa antes de eles terem tempo para andar de autocarro. As trotinetas, numa cidade que é mais parecida com Bombaim do que Bruges, são um convite ao suicídio involuntário dos utentes hipsters e um boost das companhias de seguros dos automobilistas.