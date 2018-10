O som da sabedoria

Agora que vamos percebendo que a Internet e as redes sociais, após uma efémera Era da Informação, servem sobretudo para contrariar o conhecimento, a literatura é o último reduto da luta da sabedoria contra a ignorância

Nesta nova idade da ira, onde o oráculo de Delfos ("conhece-te a ti mesmo") foi substituído pelo Deus Google ("desinforma os outros"), os livros são o último som que ouvimos quando procuramos sabedoria. Agora que vamos percebendo que a Internet e as redes sociais, após uma efémera Era da Informação, servem sobretudo para contrariar o conhecimento - medo, preconceito e divisionismo sob a forma de comentários radicais, hate mail e fake news -, a literatura é o último reduto da luta da sabedoria contra a ignorância. Um populista/extremista tem sempre certezas, jamais tem dúvidas.



O seu cérebro funciona em circuito fechado e só abre vias para outras mentes quando estas servem para confirmar aquilo que já pensava. Onde está o conhecimento que perdemos com a informação? Como explica em entrevista ao Público o grande escritor Amos Oz, defensor da solução dos Dois Estados para o conflito israelo-palestiniano e moderado num barquinho de areia em mar de radicais, "um fanático não é curioso; ele tem todas as respostas". Pois bem, um livro é um motor de curiosidade, uma ágora de perguntas onde circulam novas vozes. Ele obriga tanto o escritor como o leitor a colocar-se na pele de personagens diferentes de si.



Num poderoso ensaio na New Statesman deste mês, a escritora turca Elif Safak lança uma ideia similar: "Um romance é importante porque transforma a empatia em resistência, traz a periferia para o centro, torna o invisível visível." Se Walter Benjamin acreditava que contar histórias converte a informação em sabedoria, o desafio hoje é maior: converter desinformação em sabedoria. Elif Safak é turca e filha de um islâmico. Amos Oz é israelita e filho de um judeu. Ambos são escritores, ambos pensam o mesmo sobre o essencial. Contra o embrutecimento, a solução são os livros e a apetência que eles suscitam por pontos de vista diversos. Ela chama-lhe criatividade e empatia. Ele chama-lhe imaginação e curiosidade, recordando que a dor é o sentimento mais universal.



Esperemos que os extremistas (de esquerda e de direita, católicos ou islâmicos, no Ocidente como no Oriente) não necessitem de muito mais dor para compreender finalmente que o radicalismo e o populismo não são a cura mas o sintoma mais grave da doença.



Santos e...

Com o rebranding ministerial deste domingo, na sequência da apresentação do novo orçamento, António Costa volta a demonstrar os seus dotes de artista de circo. Regabofe nas Forças Armadas digno de piadas de caserna? O Costa prestidigitador revela a carta João Gomes Cravinho. Mediocridade e incompetência na Cultura? Um número de ilusionismo e, voilà, Graça Fonseca. O mestre-de-cerimónias da Economia tinha pouca voz e fraca figura? Substitui-se por Pedro "Prática Magenta" Siza Vieira. O SNS atravessa uma das maiores crises de sempre? Lançam-se os malabares para surgir Marta Temido de trás da cortina vermelha. Não interessa que, após a desmontagem da tenda, o caos lá fora permaneça. O espectáculo tem de continuar - pelo menos até às eleições.



...Pecadores

Além do último dos grandes bigodes tugas, Luís Filipe Vieira é dono de invulgar resiliência: fala como um inimigo mortal da língua portuguesa, mas milhões escutam-no; o Benfica está cercado de processos judiciais por todos os acessos à segunda circular, mas são os sócios que "não merecem o clube que têm"; com o pasodoble depois da vitória no último clássico a culminar a vergonha das luzes desligadas e da rega do relvado após o triunfo do rival em 2011, Vieira também sugere que não só não sabe perder como não sabe ganhar. Até quando?