Kafka no Campo das Cebolas

ÚNICO RESPONSÁVEL pelo atraso na renovação do dístico de residente da EMEL após 14 meses de pandemia, o castigo que mereço é arder na chama dos infernos ou ser obrigado a visionar em loop e para sempre os palpites televisivos de José Miguel Júdice. Consciente da penitência, e arrependido, agradeci a punição da roda bloqueada depois de quatro horas de estacionamento irregular, à razão de 72 euros por pneu. O fiscal olhou para mim como se eu tivesse degolado 33 crianças nepalesas num alojamento local da Morais Soares. Aconselhou-me a "ir metendo umas moedinhas" na máquina de estacionamento da rua onde, por infeliz acidente, resido. Meti mais moedas na máquina do que Trump alguma vez fixou notas no slip de uma stripper em Las Vegas.