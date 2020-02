ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de fevereiro de 2020.

Isaac Asimov, o visionário de Smolensk, divulgador de Bioquímica, pai semiótico da robótica, construtor de civilizações (a colossal saga Foundation), não tinha a loucura conceptual de Philip K. Dick ou a agilidade narrativa de Ray Bradbury, mas foi, entre os autores relevantes da ficção científica do século XX, aquele que melhor percebeu o valor da sci-fi como instrumento de alerta à mudança social. No ano do centenário do seu nascimento, destacam-se as ideias perigosas que defendia há 50 anos – uma ideia é quase sempre perigosa porque nasce antes do tempo.Ao especular sobre o destino de espécies intergalácticas multimilenares, ele desfez de novo a visão antropocêntrica que vigorava antes de Galileu e de Copérnico, reduzindo a Terra a um núcleo único, sem divisões étnicas ou fronteiras artificiais, o "pálido ponto azul" de Carl Sagan visível do espaço na foto da Apollo 8, era dezembro de 1968. Lutando contra a superstição e a pseudociência, foi um pioneiro do movimento ecológico, com alertas sobre o aquecimento global num ensaio obrigatório de 1972, The Good Earth Is Dying.Em Grandes Ideias Perigosas, livro publicado pela Tinta da China há remotíssimos 12 anos, um grupo de cientistas e pensadores, coordenados por John Brockman, escreviam sobre o que desconfiavam ser verdadeiro embora não o conseguissem (ainda) provar – daí o risco da proposta. Clay Shirky, perito em Internet (estávamos em 2005 com a edição original, na pré-história da rede), especulava quanto à possibilidade do fim do livre-arbítrio após conhecermos melhor os antecedentes biológicos do comportamento e a forma como o nosso cérebro já decidiu o que iremos fazer antes de tomarmos essa decisão em consciência. Hoje sabe-se que Shirky estava certo. Na era de Donald e Boris, aí está uma ideia verdadeiramente perigosa.Completam-se este mês 20 anos sobre a morte do mais desconhecido dos grandes futebolistas,(1915-2000), "o Mágico", cujos números são tão mirabolantes como os de Messi ou de Ronaldo: primeiro vencedor da Bola de Ouro da France Football, em 1956, representou a seleção inglesa durante 23 anos e jogou até aos 50 (sim, 50; era um obcecado pelos regimes alimentares, às 6h30 já estava na praia de Blackpool a fazer sprints). Há uma final da Taça de Inglaterra, a de 1953, com o seu nome – é a Matthews Final, e basta rever as imagens online para entender um pouco das artes de feitiçaria que lhe eram atribuídas. Aos 38 anos, o extremo-direito de tronco franzino e pernas como uma roda de bicicleta despedaçou os defesas e médios-esquerdos que lhe apareceram pela frente, virando face ao Bolton o resultado de 1-3 para 4-3. Era também um filantropo de rua e um príncipe dos pés descalços, jogando apenas por dois clubes, o Stoke City e o Blackpool, símbolos do operariado. Uma lenda é isto.No momento em que nos aproximamos da "Super Terça-Feira", quando 14 estados dos EUA irão a votos para desmanchar o saco de gatos em que se transformaram, insuflando de poder o inimputável Trump, talvez seja profiláctico recordar A Conspiração Contra a América de Philip Roth, editado entre nós pela Dom Quixote. No romance, graças à vívida e elaborada precisão da escrita, uma família judia de Newark, inspirada na do próprio Roth, vê-se envolvida na história alternativa do país pelos anos 40, onde o herói de aviação Charles Lindbergh, célebre pelas simpatias nazis, derrota Franklin D. Roosevelt nas presidenciais de 1940, mergulhando o país numa espiral isolacionista, xenófoba e fascizante e entregando a Europa a Hitler. A 16 de Março, estreará na HBO a minissérie de seis episódios baseada no livro, com adaptação do fiabilíssimo David Simon (The Wire, The Deuce). O presidente Lindbergh faz-vos lembrar alguém?Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico