A pandemia foi criada por nós no megalaboratório da globalização. Exagero? Ouçam por um instante os argumentos de Kyle Harper, um professor de Estudos Clássicos da Universidade de Oklahoma que não sofre de visões marxistas da História – o seu livro de 2017, The Fate of Rome: Climate, Disease and the End of an Empire foi (não por acaso) reeditado em Abril último pela Princeton University Press.Ao longo de 440 páginas, Harper explica como sucessivas vagas pandémicas foram a principal causa da queda da mais poderosa civilização da Antiguidade, o Império Romano. As pestes Antonina, Cipriana e Justiniana mataram dezenas de milhões de pessoas entre 165 a.C e 544 d.C. graças às mudanças impostas pelo avanço de Roma. A desflorestação, a agricultura e o nascimento de cidades cada vez mais complexas em habitats naturais libertaram os mosquitos para cenários urbanos, e a densidade populacional facilitaria a multiplicação de capciosos transmissores de doenças como as pulgas e as ratazanas. Os eixos rodoviários projectados pelos engenheiros romanos ligaram regiões antes inacessíveis entre si, em via livre aos agentes patogénicos. As mudanças climáticas da época – então ainda sem pegada humana – ajudaram aos surtos febris e mortais, começando nas violentas erupções vulcânicas durante a regência de Justiniano, que proporcionaram uma pequena Idade do Gelo que duraria 150 anos. A prosperidade das novas rotas comerciais tornou-se um salvo-conduto ao sarampo, à tuberculose, à lepra, e a peste bubónica assegurou a passagem das enfermidades endémicas para as pragas devastadoras. O mundo microscópio agradeceu o salvo-conduto e, ontem como hoje, a pandemia tornou-se um efeito secundário da globalização.Porém, como recorda John Gray num artigo da revista New Statesman, os imperadores romanos não tinham instrumentos científicos e sociais para compreender que o progresso da pax romana continha a semente da sua desgraça. Sem virologia, apoiaram-se de novo nas religiões apocalípticas até o cristianismo completar o seu caminho. Hoje conhecemos o inimigo que enfrentamos e temos ferramentas para o combater. Mas precisamos de admitir que os senhorios do planeta são os vírus e as bactérias: nós somos apenas inquilinos à mercê dos seus poderes de despejo. A ignorância e a húbris dos romanos sentenciaram-lhes o destino. Se ainda formos a tempo da humildade face ao mundo natural, talvez nos safemos.Celebrar os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues é recordar uma das grandes cantoras do século XX, ao lado de Ella Fitzgerald, da Callas, de Aretha Franklin. 2020 marca também o cinquentenário de Com Que Voz, o White Album da música portuguesa – com ele, Amália quebrou as regras melódicas da sua arte, soltou as amarras do canto popular e lançou-se ao oceano da poesia universal, flutuando na eternidade (o LP foi gravado em duas noites, é a medida do génio). Um bom pretexto para revisitarmos as incursões da artista noutros géneros, como a tarantela, o flamenco ou os standards norte-americanos. A todos emprestou aquela majestosa melancolia: o seu The Nearness of You é tão bom como o de Sinatra e melhor do que o de Norah Jones. Porque há mil Amálias.Multiplicam-se as versões justificativas da diatribe de Fernando Medina contra Marta Temido, Graça Freitas, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e todos os seus funcionários: pretendeu forçar a demissão da ministra; entrou em conluio com António Costa; tentou reclamar protagonismo ao – nestes dias – ubíquo arquirrival, Pedro Nuno Santos. Deixo a minha explicação: mais do que nos munícipes da cidade que começou por gerir em regime de herança, Medina pensou sobretudo nele mesmo. Quando o filme de terror em que estamos mergulhados terminar, o presidente da CML e da Área Metropolitana quer estar pronto para o seu grande plano, fora da fotografia de grupo dos responsáveis pelo caos. Medina já está a pensar no futuro pós-pandemia. O seu próprio futuro político.