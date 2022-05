A seguir a morrer, envelhecer é a coisa mais inconveniente que pode acontecer a alguém, com a diferença de que somos obrigados a assistir ao espectáculo. Depois dos 40, começam as queixas...

NO CONTO The Swimmer do escritor norte-americano John Cheever (1912-1982), Ned Merrill, um caucasiano upper class de meia-idade decide passar um dia a percorrer o vale que agrupa as casas dos seus amigos e conhecidos. O método da travessia é o crawl, nas piscinas de cada uma das vivendas.