A Doutora Varela

A televisão é um animal ingrato. Comentar temas da actualidade todas as semanas na TV é uma tarefa dificílima. Mas o que é demais é moléstia. Levar durante anos com a doutora em História Raquel Varela (RV) é um trabalho de Hércules (ou de Penélope), mesmo para o espectador vocacionado para o sofrimento. Poderá dizer-se o óbvio ululante: só vê quem quer. Mas a RTP é indirectamente financiada pelos portugueses, contemplando no seu caderno de encargos um conjunto de obrigações que a colocam um patamar acima do elo mediador exigido aos operadores privados.