Canções para se fazer sexo

A paisagem sonora ideal para o sexo é uma rêverie do século XX, e as duas últimas décadas apenas reforçaram a excitação - não serão Fucking You Tonight, de Notorious B.I.G., ou Flashing Lights, de Kanye West, fogos-de-artifício à beleza de dois corpos entrelaçados?

DE VEZ EM QUANDO, ao longo dos últimos 25 anos, vi uma mulher de corpo esguio, sublimes maçãs do rosto, olhos azuis enormes, blend alquímico de sangue galês e alemão, chamada Bo Derek, a passear pela Rua Direita, em Cascais, enquanto comia um gelado de morango (a actriz é dona de uma égua portuguesa premiada, chamada Gaiata, e embaixadora internacional do puro-sangue lusitano).



Os millennials não têm idade para se lembrar - como os invejo - mas, circa 1980, Bo, na redonda concisão de uma sílaba, era a mais cobiçável criatura à face da terra. Hoje com 62 anos, Bo saíra de uma praia de Pacific Palisades, os cabelos cor-de-sol em rasta, para os sonhos acordados do planeta graças a 10 - Uma Mulher de Sonho (1979), de um dos últimos mestres da comédia, Blake Edwards.



No clímax do filme - raras vezes um desenlace teve título tão apropriado -, o patético compositor de Hollywood (Dudley Moore) que a perseguiu durante 120 minutos leva-a finalmente para a cama, descobrindo a colossal boçalidade dessa "mulher perfeita" ao som do tema que escolhera para o efeito, o Bolero de Ravel.



Ainda que as ondas brancas do mar, o crepitar das lareiras ou o embalo nocturno do silêncio pudessem vencer quase todos os inquéritos imaginários, a paisagem sonora ideal para o sexo é uma rêverie do século XX, e as últimas duas décadas apenas reforçaram a excitação - não serão Fucking You Tonight (1997), de Notorious B.I.G., ou Flashing Lights (2007), de Kanye West, fogos-de-artifício à beleza de dois corpos entrelaçados?



Há canções para todos os módulos eróticos, e para a maioria das estações e tonalidades: Cream (1991, o título é intencionalmente sugestivo) de Prince ou I Feel Love (1977) de Donna Summer pelo ubermensch Giorgio Moroder apelam a maratonas de prazer, enquanto o curtíssimo Long Drag off a Cigarette (1984) de Joe Cocker ou os 3m 47s da 7 inch edit de Risky (Ryuichi Sakamoto e Iggy Pop, 1987) são au pairs perfeitos de entusiasmantes rapidinhas.



Talvez o equivalente contemporâneo do Bolero (1928) de Ravel/Bo Derek seja a declinação do Libertango de Piazzola pela mutante Grace Jones (I've Seen That Face Before, 1981) - o ritmo tem a cadência adequada, estimulando a hipnose. Mas, aos 16 como aos 46, é difícil superar o sexo com paixão. Então, talvez seja preferível ligar-se o amplificador de válvulas, colocar a face A do vinil de Sticky Fingers (1971) dos Stones e fazer um duplo mergulho em Wild Horses: "No sweeping exits or offstage lines/Could make me feel bitter or treat you unkind." Não há muito melhor do que isto.



Santos e ...



Uma das melhores notícias de 2018 é, de acordo com dados do INE divulgados na semana passada, o aumento nacional da natalidade - para já, ainda ligeiro, mas este é um tema de baby steps -, com o número médio de filhos por cidadã a atingir o valor mais elevado da década. Sem a evolução positiva dos nascimentos e uma política consistente de integração de imigrantes, é sabido que Portugal passará dos actuais 10,3 milhões de habitantes para apenas 8 milhões em 2070. Portanto: façam o favor de procriar.



Pecadores



Enquanto a Grã-Bretanha se esfarela como um scone, à mercê da pindérica nostalgia de uma fatia gorda dos eleitores, da atroz incompetência de Theresa May, do "legado" de David Cameron, do caos entre os tories e da gula dos líderes do Labour, esquecemo-nos por vezes da escala de gravidade de certos problemas civilizacionais: a oriente, tudo pia mais fino, caso da provável condenação a sete anos de cárcere dos nove líderes dos protestos de 2014 - mentores do movimento conhecido como "revolução dos guarda-chuvas" - contra o recuo da China de permitir eleições democráticas em Hong Kong, após o acordo de autonomia face ao fim da administração britânica do território. A liberdade é um bem precioso, mesmo para fazer asneiras irrecuperáveis como o Brexit.