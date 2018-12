Pegar o toiro pelos cornos

Cândida Vilar

UMA DAS NOTÍCIAS mais reconfortantes dos últimos dias foi a hipótese de dois deputados socialistas apresentarem um projecto-lei no parlamento que introduza o velcro nas touradas à portuguesa (que passariam assim a ser toiradas "à americana", de acordo com as regras vigentes na Califórnia). Até Manuel Alegre e o PAN apreciaram a ideia e, em declarações à Rádio Renascença, um dos proponentes visionários, Pedro Delgado Alves, descreveu o seu sonho de "espectáculos tauromáquicos sem bandarilhas", onde o sangue do animal passaria a ser uma miragem pagã de tempos bárbaros e desconcertantes.Já aqui escrevi que não gosto de toiradas, nelas não descortinando sombra de "espectáculo" - a maioria dos amantes das "corridas" parece concordar comigo, já que o número de frequentadores de praças de toiros diminuiu 45% na última década, o que as aproxima a galope da extinção. Mas aplaudo com as duas mãos - e se mais tivesse, com mais ímpeto aplaudiria - esta versão light do embrutecido show taurino.Não podemos é ficar por aqui. Torna-se urgente aproveitar o ímpeto reformista destes heróis PC do PS, aprovando salas de cinema sem som (sabe-se que mais de 90 decibéis provocam incómodo auditivo e lesam a cóclea, é preciso proteger a cóclea), concertos do NOS Alive e do Super Bock Super Rock só para praticantes de ioga e homens-estátua - os pulos da audiência prejudicam as placas tectónicas que se comprimem ao largo da costa lusitana, acentuando o risco de terramotos -, ópera sem tenores e sopranos abaixo dos 70 quilos (a obesidade mórbida é um dos grandes flagelos do século XXI), restaurantes com pratos desprovidos de cebola, alho, pimentos, bacalhau, caril, queijo ou marisco - o mau odor de qualquer dos produtos pode ferir a sensibilidade de algum cliente mais fofo e vegan -, futebol sem bola (toda a gente sabe que o couro, o poliuretano e o PVC são substâncias nocivas) e circo sem animais (já acabaram com isso, mas nunca fiando), palhaços, contorcionistas, malabaristas e trapezistas, todos potencialmente lesivos para a saúde física e mental dos espectadores.Este movimento hipster clean eco gluten free devia alastrar-se à vida privada dos contribuintes: se há tourada sem bandarilhas, porque não banho sem água, conversas sem diálogo e beijos sem lábios?Os juízes portugueses, próximos da virtude eterna por representarem na Terra a deusa Themis (ou Dice, filha desta e de Zeus, segundo interpretações mais rigorosas), cuja espada vela pelo castigo, e os olhos vendados, com a balança à espera do perfeito equilíbrio da sentença, garantem a isonomia - a igualdade de todos perante a lei -, resolveram levar ao limite o princípio igualitário, fazendo greve para garantir mais independência (leia-se uns euros extras na conta bancária). Acontece que os juízes não são funcionários públicos comuns: por exemplo, só os seus pares de instância superior os podem julgar num tribunal. Um órgão de soberania fazer greve é a mesma coisa que a balança de Dice, farta de pesos e medidas, decidir manter-se imóvel até lhe colocarem no prato 28 dias de férias anuais. Themis dir-lhe-ia: tem juízo.Articulistas, opinion makers, bloggers e utilizadores avulso das redes sociais indignaram-se com a forma como a magistrada Cândida Vilar, titular do processo da invasão à academia de Alcochete, interrogou Fernando Mendes, ex-líder da Juventude Leonina (a respectiva escuta entrou directamente para o top 10 das fugas ao segredo de justiça mais populares de 2018). Não percebo o burburinho: Cândida repete candidamente a Mendes que "o senhor não é nada!". Ora, isto é cientificamente verdade: de acordo com a mecânica quântica, o campo de Yang-Mills e as equações de Maxwell, a matéria de que todos somos feitos é, ao nível subatómico, uma quantidade colossal de espaço vazio. Esta mulher é um génio.