Apocalipse Nau

O TÍTULO DE UM romance de Rui Zink poderia ser o nome da barca em que resolveram enfiar-nos. Desde Setembro de 2001 que vivemos na eminência do fim. Ele chegou em 2008, sob a forma de um resgate do real. Nos idos de Março de 2020, a peste encheu os ares do tempo. Ainda paira algures, 21.400 mortes depois, mas até as pestes passam de moda. O apocalipse viral foi substituído pelo armagedão. O pensamento apocalíptico é quase tão antigo como a espécie humana. E a escatologia é tão velha como a civilização.