Anna tem dois n, e Anna Karina namorou n vezes com a nossa frágil imaginação. Só por Godard fê-lo em oito momentos, mas as imagens eram tão caras a Karina que olhares distintos como a noite do dia (os de Fassbinder, Jacques Rivette, Visconti, Cukor, Valerio Zurlini) também por ela se apaixonaram. Que significará hoje este nome – Anna Karina, um n a seguir ao outro - para os millennials? Talvez um póster num cineteatro restaurado de uma cidade antiga sobrevoada em low-cost. Ou quatro fotogramas de Pierrot le Fou, enfiados sub-repticiamente numa instalação sobre o fim do amor de um museu de arte moderna na Baviera. Os olhos de Hanne Karin Bayer – quem lhe mudou o nome para Karina foi outra escultora, da estirpe de Godard, Coco Chanel, pressentindo a discreta grandeza – eram capazes de cegar os mais incautos.No cinema do Cinema, Anna é Nana (estamos em Vivre Sa Vie, de 1962, já ela dormia com Godard fora da tela e fora da caixa). Folha, pele e chuva do mesmo reino habitado por Joana d’Arc, olha para o ecrã onde Falconetti, a Joana D’Arc de Dreyer, pestanas queimadas pelas velas da Inquisição, é preparada para a fogueira. Nem Anna nem Nana – nem a Falconetti – acreditam que a voz dos anjos havia condenado Joana D’Arc. Fora a voz dos homens. Os lábios de Anna secam, como se o calor das tochas que abrasam a garganta da santa pudesse quebrar os vidros das janelas, fogueando cinco sentidos. Mas os olhos enchem-se de água, um azul de salto mortal, oceano nórdico capaz de derreter a intolerância como se esta fosse um icebergue. As lágrimas saem dos olhos da Falconetti, percorrem o rosto de Karina e desaguam na nossa boca.Joana D’Arc chorava pela História. Renée Falconetti chorava pela história. Anna Karina chorava pela estória. Nós choramos pelo cinema. Um espelho dentro de um espelho dentro de um espelho, a olhar para o pretérito perfeito. Seria a morte? Ou será que José Lopes, o actor que vivia numa tenda junto à estação de Rio de Mouro, morreu a olhar para a Anna com dois n? Lopes e Karina sempre quiseram viver a vida deles.Anna, se me ouves, olha para mim mas não me cegues. É Natal., há dias agraciado com o Prémio Pessoa, tem uma urticária à pompa e aquela elementar falta de arrogância que caracteriza os grandes. Aos 42 anos – é uma criança, e ainda bem, aberta ao erro, ao acidente e às hipóteses do brilhantismo –, o director do Teatro Nacional D. Maria II serve de exemplo aos "grandes vultos" da República e aos génios autoproclamados que alastram pela derme da Cultura como psoríase. Com carreira de trabalho verdadeiramente internacional – e não excursões turísticas por eventos literários ou prémios esdrúxulos em festivais de cinema –, Rodrigues conhece a cultura europeia e esta conhece-a a ele (Teatro da Bastilha, Avignon, Stratford-upon-Avon a convite da Royal Shakespeare Company, a lista é adequada a dores de cotovelo). Força.é a melhor para pecar. Mesmo os que por estes dias comungam na igreja, ou os que não dispensam a missa do galo, deveriam abster-se de actos de contrição e pecar sem contemplações. Devorem as três rabanadas por que anseiam há uma década. Confessem ao genro polícia que chega sempre depois da meia-noite, amaldiçoa a ciganada que vive nas traseiras lá do bairro e passa a Consoada no grupo WhatsApp do Movimento Zero que as filhoses que ele adora são feitas por imigrantes sírias votantes no Bloco de Esquerda. Arranquem a prótese dentária e mandem calar o tio-avô de cada vez que este começa uma frase com "No meu tempo..." ou "Isto só ia lá com...". Bebam mais espumante meio-seco, tinto de 16 graus, amarguinhas, licor Beirão e whisky com 20 anos do que um fígado humano pode comportar. E durmam com a prima em terceiro grau que vos emperna por baixo da mesa desde o Natal de 1994. Guardem os arrependimentos para a Páscoa.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico