E lá se esgotou mais um decénio – vai ser tão bom, não foi? Nesta quadra de paz e amor entre todos os homens (e mulheres, e o Tom Cruise), que poderemos oferecer aos leitores que eles não tenham já? Talvez uma sugestão, modesta, mas convicta – as listas são como as pequenas parvoíces; toda a gente as tem – dos melhores filmes dos últimos 10 anos.2010-2019 foi marcado pela velocidade, tornando ainda mais inglória a velha batalha entre o Homem e Cronos (o Homem perde sempre). Os filmes inesquecíveis da segunda década do século XXI sugerem como o resto do século pode ser bastante pior do que imaginávamos.Afinal, o terror apocalíptico é mais antigo – e mais ardentemente religioso; o medo comanda a vida – do que o sonho utópico. Melancolia de Lars von Trier, Mad Max: Estrada da Fúria de George Miller, Aniquilação de Alex Garland e Debaixo da Pele de Jonathan Glazer (ou Scarlett Johansson no buraco negro ao centro do Universo) são o fim do caminho, a desintegração da alma, uma fusão de corpo e máquina, Jean Genet lido com uma coroa de espinhos na cabeça. Há uma ténue esperança ao fim do deserto, mas a areia cheira a petróleo queimado, como as avenidas de acesso às megalópoles do Médio Oriente, e ouve-se Tristão e Isolda (what else?).O livro do Génesis, esse, está noutro lugar, algures entre a cosmogonia antropocêntrica de A Árvore da Vida de Terrence Malick, o desespero moral de uma adolescente face à amnésia selectiva dos adultos (a versão longa do estrondoso Margaret de Kenneth Lonergan, inédito entre nós), o renascimento do par de Amour, de Michael Haneke – porque o amor vence, não vence? –, e a família como palco de esperança, mesmo quando a mentira encena a peça (Histórias Que Contamos, de Sarah Polley).O pessimismo devora tudo: cisnes psicopatas (Black Swan), bailarinos e motoristas (Holy Motors), as barbas postiças dos terroristas (Carlos de Olivier Assayas em formato de série), o cabelo cor de fogo de Jessica Chastain (00:30 A Hora Negra), o sexo em forma de agulha de croché de A Criada (Chan-wook Park) e qualquer gesto compassivo, em O Acto de Matar. Mas, se o crude atola a caminhada, porque é que até os escorpiões se enamoram no conto de fadas hidráulico de Drive, de Nicolas Winding Refn? E que dizemos ao pobre Theodore de Her (Spike Jonze) quando ele se apaixona por um sistema operativo, entrando em pane? No fim, resta a consolação da beleza e a beleza da consolação.Prometo ser este o último estudo que menciono em 2019, mas é, como concordarão, importantíssimo para o futuro da espécie: segundo aturado processo investigativo de astrofísicos e especialistas em ética (os primeiros procuram a verdade no espaço, os segundos procuram o espaço na verdade) da universidade de Oxford, dois terços dos homens gostariam de ter um, mas apenas metade das mulheres estariam dispostas ao mesmo. As hipóteses explicativas sucedem-se: será porque as mulheres são mais cautelosas? Ou porque os homens são só idiotas (um dos prosélitos do estudo, o cientista Peter Hatfield, acha que as chances de esse encontro acontecer nos próximos 100 anos não são maiores que 10%)?Uma das vitórias políticas mais retumbantes da década – reforçada pelo facto de suceder a uma série quase cómica de derrotas – foi a de Boris Johnson nas eleições britânicas. Porém, além da confirmação da idiotice estratégica e ideológica de Jeremy Corbyn, ela marca um falhanço histórico ainda mais significativo: a democracia está em crise porque deixámos de conseguir concordar no que é ou não verdade. Após o Twitter de Trump e Salvini e o WhatsApp de Bolsonaro, teremos agora, em directo de Downing Street para o "povo". Se a isto juntarmos uma desconfiança centenária face aos media – ela piorou, mas já vem do século XIX – e a interferência da Big Data no que consumimos como "notícias", está o caldo entornado. E um caldo entornado queima.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico