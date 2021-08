À procura de Tuesday Weld

Na sua inquetude, será uma grande actriz diferente das outras mulheres? E porque é que a História beneficia alguns artistas, condenando outros ao silêncio? Tuesday Weld, por exemplo. Só os especialistas e os maníacos a conhecem de ginjeira. Aos 15 anos, Weld já era o ceptro onanista dos teenagers de Long Island como Thalia Menninger, a interesseira Afrodite de The Many Loves of Dobie Gillis, uma soap opera da CBS.



O veterano Danny Kaye conheceu-a nessa altura e comentou que Weld “tinha 15 anos a caminho dos 27”. Aos 12, a filha de uma órfã inglesa, Yosene Ker, que o clã do marido considerou imprópria para consumo, era o sustento da família. A mamã, pressentindo a cobiça licenciosa dos homens que olhavam para a filha como um troféu “feito de natas e da poeira das estrelas”, transformou-a em modelo e arranjou-lhe um agente. Antes de completar os 13, Tuesday, de rosto núbil digno de um Rafael, mas capaz das sugestões perversas de Goya, era alcoólica, sofrera um esgotamento nervoso e ensaiara o suicídio. Safou-se, mas a sobrevivência tornou-a mais irrequieta. Aos 23, foi a Christian de The Cincinnati Kid de Norman Jewison, a única coisa que prende o jogador Steve McQueen ao cais da realidade. Lord Love a Duck, um interessante caos em forma de filme, resumia o seu paradoxo: provocadora mas fiável, de uma doçura eléctrica que faz pele de galinha como as camisolas de angorá.



Num livro sobre o nomadismo, o escritor Matthew Specktor lança o enigma dentro da adivinha: qual é o motivo para Tuesday Weld não ser uma superestrela? Tinha tanta nastiness como Sue Lyon, a rebeldia de Faye Dunaway e a estranheza de Mia Farrow. Mas recusou Lolita (ficaria para Sue Lyon), Bonnie & Clyde (que lançou Dunaway) e Rosemary’s Baby (que imortalizaria Mia Farrow). Disse saber que iriam ser sucessos, e quis fugir da fama como o diabo da cruz – Specktor chama-lhe “uma poesia do falhanço”. Respirava como uma flâneuse, entre Paris e Londres, os cinzeiros com cigarros meio fumados. Em 1971, fez uma viagem solitária à ilha de Catalina.